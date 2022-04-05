疫情下受到限聚令和社交距離的影響，已經長時間不能進行團體活動。最近日本靜岡縣松崎町出現了一批リアルかかし（寫實稻草人），據説是當地市民親手製作，希望它們能代替受防疫措施規範的人們享受與人相聚的歡樂。



（YouTube：SBSnews6 截圖）

這些稻草人與一般農夫拿來阻嚇鳥類偷食的木條、稻草製成的人偶不一樣，造型寫實，遠看會以爲是真人在草地上野餐。共有47人在草地上享受天倫之樂，野餐、燒烤。有當地市民表示即使自己不能與朋友相聚，看到稻草人們能有緊密接觸也很開心。

👇👇👇即睇無需保持社交距離的假人們👇👇👇

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大家是不是開始想念在溫暖陽光下與親人朋友進行戶外活動的感覺呢？但在疫情下，實在難以進行團體活動... 日本靜岡縣松崎町的一班市民於是決定製作一系列リアルかかし（寫實稻草人），讓它們代替因疫情不能享受天倫之樂的人們在草原上相聚。他們費一個月的時間以「密」為主題製作了47個假人。當中有野餐的小孩、、和與鄰居們BBQ的假人， 甚至連嬰孩也寫實地重現。其中一個小孩手上還拿著寫上ウクライナ平和（烏克蘭和平）的黃藍色烏克蘭國旗，默默地表示支持。

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有旁觀的市民表示自己一開始以爲設置假人的人們也是假人，所以看到他們動的時候嚇了一跳。另有市民大讚假人製作寫實，看到似曾相識的大叔很有親切感，感覺假人當中可能也會有跟自己朋友相像的人。一位帶著女兒經過的爸爸亦表示遠看根本看不出是假人，但他的女兒表情反而有點微妙，希望不會留下童年陰影吧...

有市民參加假人旅行團（YouTube：日テレNEWS截圖）

參與製作假人的市民表示既然自己不能與人有緊密接觸，那不如讓這些假人代替自己享受。不過也有網民單看網上圖片已嚇一跳，驚問是否日本也有清明節。如果大家附近也有這種假人，會去拍照嗎？小編反而比較擔心晚上經過的話會嚇得三魂唔見七魄啊......

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