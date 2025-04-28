女人天價「高潮針」網上瘋傳！注射後更易性高潮？網民嘲：智商稅

女為悦己者容，近年來有不少女性在女性在臉上注射膠原蛋白，令面部輪廓更加飽滿，但近日「高潮針是什麼」登上熱搜，有內地商家更宣稱，通過陰道注射可增強性體驗。有婦產科醫生指出，注射高潮針可能存在感染、神經損傷的風險。



網易號@霹靂炮 截圖

綜合內地媒體報導，近日「高潮針是什麼」一詞突然登上微博和小紅書熱搜，引發廣泛討論。該些相關帖文均指，國內多地預約高潮針「爆滿」，聲稱高潮針的作用是可以通過注射陰道內的G點、A點、U點（敏感點位），可令敏感點位的組織飽滿凸出，在性愛時便能更加容易刺激摩擦，更敏感，幫助女性達到性高潮。

網上又傳該項目為「半永久項目」，事隔數年後人體分解仍需再次注射，而高潮針注射的針劑內容包括膠原蛋白、PRP（富血小板血漿）、「童顏針」等，價格則從千元至萬元人民幣不等。

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浙江省立同德醫院婦產科主任呂雯就高潮針表示，G點、U點、A點存在及功能實際上是有爭議的，注射膠原蛋白的原理是增加組織的體積，增強磨擦刺激，「但是沒有大的規模的臨床研究支持，所以是缺乏科學依據的」。她更表示，私密部位血管和神經豐富，注射高潮針可能會引來感染、出血、瘢㾗或神經創傷，反覆注射也可能會出現組織硬化、局部變形或功能異常的風險。

《美容外科雜誌》亦曾經就高潮針發布一篇論文，患者在陰道壁注射13毫升透明質酸、2毫升膠原蛋白，入院9小時後，急救無效不幸死亡，死因確認為透明質酸和膠原注射導致進行加重肺栓塞，填充劑注射誤入陰道壁血管後，流轉至肺動脈終末分支，最終導致死亡，論文提醒「臨床醫生應慎重對待陰道注射，並認識到最廣泛使用的注射劑，也可能成為潛在致命肺部併發症的誘因」。

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現時關於「高潮針」已經在內地各大社交平台視為「敏感字眼」，但仍在小紅書引來極多討論，有少網民聲稱自己曾注射高潮針，但大部份網民仍對高潮針持懷疑態度，「前幾個月就在小紅書見有機構發視頻了，是打了碼的，正在給客戶操作的視頻，當時就覺得不可思議，難道這項目不要求操作環境無菌嗎，怎麼有女生心這麼大呀」、「第一次聽到還有這樣的針」、「這個時代還是是太超過了」、「怎麼什麼東西都有啊」、「好像說不能注射透明質酸，要打膠原蛋白，好像看到前段時間有個女的打的是透明質酸引起栓塞噶了，很多美容院有這種私密項目，真可怕」、「專門針對女性的智商稅」。