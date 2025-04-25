微表情藏離婚危機？美國心理學家驚揭伴侶有1表情　離婚機會達94%

在長久的親密關係中，細微的表情變化可能比激烈的爭吵更能預示感情的走向。許多夫妻在關係惡化初期，往往忽略那些看似不起眼的非語言信號，直到裂痕難以修補。美國權威心理學家約翰·戈特曼博士歷經40年研究，揭開了一個驚人的發現，只要伴侶出現一個行為，離婚預測準確率高達93.6%！



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一表情離婚機會高達93.6%

據《紐約郵報》（New York Post）日前報導，美國人氣Podcast節目《Unplanned Podcast》近日分享了戈特曼（Dr. John Gottman）的研究結果，指出婚姻中存在四種被稱為「末日四騎士」的破壞性互動模式，包括批評、蔑視、防禦和阻撓。其中「蔑視」被認定為最具殺傷力的因素，任何暗示伴侶不如自己的言辭或行為都算蔑視，例如貼標籤、嘲諷或打壓，而「翻白眼」就是婚姻中最糟糕的行為。

戈特曼博士研究婚姻與家庭關係40年，曾發起迄今規模最大的婚姻實驗。他的一項研究表明，若伴侶出現單側嘴角上揚的蔑視表情，可能意味著婚姻走向破裂，據稱這一指標的預測準確率高達93.6%。

《三流之路》劇照

而美國人際溝通技巧專家愛德華茲（Vanessa Van Edwards）亦有解釋過「恐懼、快樂、憤怒等情緒來了又去，但蔑視不同。如果你對別人感到輕蔑或鄙視，而不加以處理，它就會惡化，不斷滋長。這就是為什麼婚姻結束時，伴侶甚至不敢直視對方。」美國臨床心理學家施內爾博士（Dr. David M. Schneer）亦曾在2019年的一篇文章亦支持戈特曼的研究結果寫道「厭惡和蔑視之於一段關係，就像汽油和火柴之於火一樣。」

專家列三大針對性建議

不過也有兩位專家提出了針對性的建議，愛德華茲認為一旦察覺到蔑視情緒，無論是來自自己還是伴侶，都應該立即採取行動，她建議可以直接詢問對方情緒，「發生了什麼事？你還好嗎？你感覺怎麼樣？我想陪在你身邊。」透過將蔑視的情緒公開化來解決問題。施內爾亦建議可以將話題轉移到雙方都喜歡的事物上，或在情況變得惡化時選擇暫時離開冷靜。他強調，及時識別和處理這些警訊，對於維護婚姻關係至關重要。

資料來源：NEW YORK POST