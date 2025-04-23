「男性開腿」係咩？地鐵坐姿壓迫他人空間　點解冇「女性開腿」？

你知道什麼是「男性開腿」（manspreading）嗎？



這個男性在日常生活中經常出現的坐姿，有時會在公共場所壓迫到其他人的空間，進而引發爭議。其實男性開腿並不只是一個單純的動作，背後也反映出了其他延伸而來的性別議題。

一個坐姿如何牽動性別平等運動？揭秘「男性開腿」為何成為熱門議題（點擊放大瀏覽）👇👇👇

「男性開腿」咩意思？岔開雙腳佔用他人空間 係咪女權主義者小題大作？（01製圖）

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什麼是「男性開腿」？

許多男性坐著時往往會自然而然形成「開腿」的坐姿，有些人更會在公共場所過度岔開自己的雙腿，進而壓迫到旁人的空間。這類情形在大眾運輸上尤為常見，也經常給他人帶來困擾，被稱為「男性開腿」（manspreading、man-sitting），又被叫作「大爺式佔位」。

針對公共運輸上層出不窮的「男性開腿」現象，2017年西班牙女權團體在網路上發起相關連署，社群上也出現「#MadridSinManspreading」（馬德里惡行開腿男）的Hashtag，希望這樣的現象能得到改善。之後馬德里政府公開呼籲乘客不要在大眾運輸的座位上出現過度開腿的坐姿影響旁人，後續也有多國跟進，美國、日本都在公共運輸上貼出相關宣導廣告，成為一種新興性平運動，「男性開腿」也變成了網路社群上經常被討論的議題。

柏林藝術大學生設計Riot Pant 抵制男性開腿

針對「男性開腿」，德國柏林藝術大學的學生Mina Bonakdar 和Elena Buscaino曾設計過一款名為「Riot Pant」的褲子，以此進行抵制。Riot Pant在褲子襠部繡上「Stop spreading」（停止佔用）、「Give us space」（給我們空間）、「Toxic masculinity」（男性氣概有毒）等文字。遇到佔用空間的男性開腿行為時，女性可以藉由穿上Riot Pant，模仿開腿動作來表達自己的意見。

Mina Bonakdar和Elena Buscaino發起「Riot Pant Project」，讓大家購買二手褲或直接寄送一條自己的褲子，讓他們在褲子上繡上標語。之後大家便可以穿著Riot Pant，在被男性開腿壓迫到自己的空間時，也張開腿進行反制運動。

討論「男性開腿」就是仇男？性別差異中其實隱含社會不平等

然而「男性開腿」一詞出現後，便開始有男性主張這是女性主義者的小題大作，並提出男性的骨盆、生殖器等生理構造和女性不同，理應需要更多的空間才能夠坐得舒適，更有人認為指責男性開腿是一種「仇男」的文化。

不過也有人指出，這種認為男性出於生理構造能夠理所當然「開腿」的論點，其實反映出男性在社會中的順性別優勢。不影響他人的開腿本身沒有問題，但從大家對於開腿一事的討論、看法和態度上，其實能夠看出社會中隱含的性別不平等。

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由於男性從小幾乎不會被要求、限制坐姿，因此可以將「開腿」這件事視作理所當然，女性從小受到的教育則是雙腿要併攏、坐要有坐相，「開腿」並非一個選擇；男性可以對女性說出「女生也可以開腿，是你們自己不開腿」，但社會風氣打從一開始就不允許女性開腿。男性開腿的議題除了是否影響到旁人外，當中的性別差異也值得討論。

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