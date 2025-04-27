性愛｜晨間做愛比夜戰更起勁？台醫揭關鍵3差異：從睪固酮到助眠
撰文：ETtoday
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台灣泌尿科醫生黃維倫分享，「為什麼大家都說晨炮比較舒服」的三點原因，且男生表現會比較好。
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黃維倫近日拍片提到，第一，早上男生的睪固酮濃度比較高，性慾比較高一點；第二是剛睡醒充飽電，比較有力，所以表現會比較好；第三，性行為完後，腦袋會分泌腦內啡、血清素、多巴胺、催產素，做完除了幸福感爆棚，頭腦也會比較清楚，一整天有種煥然一新的感覺。
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黃維倫說，但如果你早上沒空，沒關係，晚上來一發一樣也有好處，做完後腦袋會分泌催產素，可以助眠，對生活品質也有幫助。
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