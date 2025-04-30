珠海女呻香港人長假期迫爆「出門要看香港假期」網民1原因唔撐

近年港人北上消費成為熱潮，除了深圳、廣州等熱門城市外，珠海也成為港人假期旅遊的新選擇。除了港車北上外，亦有極多香港人乘坐港珠澳大橋到珠海遊玩，有珠海當地居民在社交平台「小紅書」上發文抱怨，指日常生活受到嚴重影響，甚至出門前需先查看香港假期，以避開人潮。



小紅書截圖

該名珠海女網友早前在小紅書以「現在感覺在珠海生活好慘，出門還要看看香港是不是放假」為題發帖文，她指雖然復活節成人假期已結束，但小朋友仍處於10天長假中，導致珠海的山姆超市「人山人海」，連平日的工作日，珠海長隆也大排長龍。因此她表示若想帶孩子出門遊玩，必須刻意避開香港的假期，「香港的假期那麼多，是真的讓人羨慕呀」，但唯一讓她慶幸的是，「感恩香港的海比較漂亮，他們不會去海邊」，因此珠海的海邊尚未被遊客「攻陷」。

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帖文引來極多網民留言回覆，有部份內地網民認同樓主，「是的，所以我家留了一本香港公司的台歷，去山姆前必看」、「深圳更是吧」，但同時亦有網民認為香港人到珠海消費能刺激經濟，未嘗不是一件好事「山姆好多港澳車，不過帶動消費不好嗎」、「多些人來珠海好，帶旺經濟」、「多一些香港人或旅客來促進經濟提高GDP不好嗎？反正我在深圳是很歡迎香港人來消費的，只要是友善的人都歡迎」、「sorry，給你們添堵了」、「不好意思，我就係其中一個」、「對的，關鍵是我們大人有時會拿假拿得和小孩一樣長」。也有極少量香港人不滿樓主嫌棄香港人到珠海消費「幫你們刺激經濟還嫌這嫌那」、「如果香港人不照顧你們珠海，完蛋了」、「珠海還不感恩？」、「有人來好過沒人來」。

《歸去來》劇照

根據香港入境處數據，復活節假期期間（4月17日至21日），香港居民累計有246.6萬人次離境，較去年同期增加18萬人次，其中約75%（184.3萬人次）選擇北上內地。同期訪港旅客則有61.8萬人次，按年增長23%。而隨著五一假期臨近，內地將迎來至少5天連假，而香港市民亦可透過「請1放5」的方式享受長假期，相信深圳、珠海等內地熱門旅遊地區將會有不少香港人到訪。