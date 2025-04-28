關稅戰｜移民加拿大港女慘遭裁員　3大原因嘆難搵工：會盡力留低

特朗普關稅戰開打，美國增加對加拿大的關稅，令當地公司生意慘遭影響，有通過「Stream A」學簽途徑，移居加拿大的港人向《開罐Opener》表示，因特朗普加關稅令其工作的公司訂單銳減而遭到裁員，坦言「冇咗份工嗰日，最想返香港」。



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關稅戰致訂單減少

MAY（化名）今年25歲，於2022年經加拿大救生艇計劃，以學術簽證途徑與男朋友移居多倫多開展新生活。她在當地修讀一年制設計網站文憑課程，畢業後在多倫多一間市場策劃公司工作八個月，「人工好過最低工資少少」，負責幫公司經營社交媒體，剪接短片、拍攝，同時間亦要處理網店訂單。

她表示原本工作也頗順利，但近來因為特朗普加加拿大關稅，公司訂單減少，遭遇突如其來的裁員，「係一個好普通嘅一日，臨收工前一個鐘收到老細WhatsApp叫我入佢房，一坐低就俾人炒」，MAY直言對於被無故解僱感到愕然及不甘心，「我人際關係、工作能力都冇問題，都有同事廢過我，係有啲唔甘心」。

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MAY表示，現時靠接freelance維持生計，「我有接吓freelance，幫人設計網站同app，但如果係計加拿大市場嚟講，的確係失業」，亦透露移民人數比想像中多，即使上班情緒到臨界點，在轉工方面仍然較為局限「加拿大的確好難揾工，中間份工做得唔開心，都好難轉工，未必咁快有工請我」。而自由職業的薪金加上加拿大失業保險，她表示基礎生活大概可以維持一年，「基本交租，食飯，應該可以應付到一年」。

3大原因嘆移加搵工唔容易

不過她表示被解僱的時間相當尷尬，MAY表示有三大原因無法順利尋找一份新的全職工作。首先MAY暫時未能成功取得永久居留權，她原本計劃畢業後的一年至一年半內能成功申請永久居留權，「本身grad嘅時候見到有人拎到，佢淨係等咗半年，但都開始收到風會越嚟越慢」，MAY暫時只收到申請確認信，「正常收到確認信一個月後會搵你收集指紋，依家等咗差唔多成年都冇消息」、「冇PR（永久居留權）好難搵到全職工作」，表示即使公司不會以沒有居留權為由不作聘請，但行動上會挑選一些擁有居留權的求職者。

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其次就是在求職過程中， MAY亦深刻感受到人脈關係的重要性，當地公司會優先聘請有相熟關係的求職者，「識人好過識字，靠關係比普通投CV更加有效」，MAY表示除非是名牌大學，否則當地人並不知道學歷的真實性，又或者該大學的水平如何，「唔知你學歷係乜料，係唔係野雞大學，加上加拿大好難炒人，所以偏向有員工直接介紹」。最後MAY表示公司即使有預算，成功在當地取得職位也好，也有可能隨時被「彈鐘」，「有時候公司俾咗Offer都可能臨時變卦」。

《我要準時下班》劇照

失業當日最想回港

在生活開支方面，特朗普加關稅暫時未對MAY的生活開支造成影響，表示當地物價未出現大幅上漲，但商品折扣力度明顯不如從前，「以前特價商品可能只要2加元，依家促銷幅度冇以前咁大，但都冇好明顯貴咗」、「可能陰啲陰啲加價，可能要再住耐啲先會更加明顯」，但亦分享當地由美國進口的貨品，意外地比之前更加便宜。

面對特朗普突然加關稅令MAY慘遭失業，MAY表示曾經考慮過返回香港，「冇咗份工嗰日，最想返香港」，但冷靜思考後便認為這只是一時逃避的衝動，身邊沒有其他移民朋友後悔移民加拿大，表示會繼續尋找工作機會，盡力獲得永久居民的身份，但亦做了最壞打算，「如果盡全力都係留唔低嘅話，又或者留難我，咁都淨係可以接受現實」。