香港人荷蘭驚見「珍寶海鮮舫」變當地地標！網民淚嘆：它也移民？

70年代開業的珍寶海鮮舫，想保育成旅遊景點亦不成功，2022年才剛被拖走，便傳來它葬身南海的消息，令不少市民感到唏噓，大批網民都很痛心珍寶海鮮舫落得如此結局。而近日有港人在荷蘭乘坐觀光船時，竟意外發現「珍寶海鮮舫」。



Threads截圖

該名港人於Threads發文表示，日前在阿姆斯特丹乘觀光船時，突然聽見導賞員提及「香港」，仔細一看才驚覺運河畔停泊著與珍寶海鮮舫極為相似的船隻，「點知竟然喺荷蘭見返『珍寶海鮮舫』」。樓主亦文中補充表示，「呢間外國人都去，做咗地標，喺當地中菜天花板」，更大嘆香港短視，留不住一代歷史遺物。

帖文一出後引來極多網民留言討論，有不少港人表示對珍寶海鮮舫極為想念，「要睇真香港，要去外國睇都幾唏噓」、「喺香港就係所有嘢都要用嚟揾錢先叫有用先叫留得住，所以所有嘢都只係trend，所有嘢都留唔住」、「珍寶都移民」，更有不少網民都曾去過荷蘭的「珍寶海鮮舫」回味從前，「我啱啱都去完嚟，啲嘢食都幾好嘅，價錢都唔係好貴」、「上年佢都特登行過去影低咗」、「佢入面都幾靚的」。

「珍寶海鮮舫」姊妹船營運超過40年

而這艘三層高，名為「海上皇宮」實為「珍寶海鮮舫」的姊妹船，位於阿姆斯特丹運河河畔，自1984年落成至今，裝修是參考珍寶海鮮舫的中國宮廷風設計而聞名，不僅是歐洲首間海上餐廳，更已營運超過40年。餐廳最初提供中印混合菜式，後轉型為專營中菜，主打廣東菜、粵式點心，同時供應片皮鴨及川菜等，成為當地標誌性海上食府。根據官網菜單，午餐點心每款6歐元（港幣約52元）起；晚飯每人49.5歐元（港幣約435元）就有點心拼盤、小炒及甜品。

太白海鮮舫有機會在2026年下半年重新開業（資料圖片）

其他姊妹船命運大不同

海鮮舫其實一共有「六姊妹」，除了「海上皇宮」和2022年6月已沉沒的珍寶海鮮舫外，另外還有海角皇宮、沙田畫舫、敦煌畫舫和太白海鮮舫。翻查資料， 「海角皇宮」早年已離港，並先後「定居」菲律賓和青島。沙田畫舫於1984年停業，後曾到中山但因失修早已沉沒；敦煌畫舫則其實是沙田城門河畔的石舫，2017年改名為會所一號水中天；而建於1950年，超過60年歷史的太白海鮮舫，在2022年未有隨珍寶海鮮舫移走，更指將會分階段復業，預料最快在2026年下半年重開，更於上年年尾率先亮燈，營運商期望海鮮舫未來能帶旺香港仔一帶，推動旅遊發展。