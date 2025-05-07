內地女遊香港後嘆「戒斷感特別強」難忘2大經歷　網民:比失戀痛苦

五一黃金週落下帷幕，兩地打工仔亦回歸到各自的崗位上，而近日一位內地女在小紅書發文，表示從香港旅遊返程後竟產生強烈的「戒斷反應」，更坦言此前去過眾多城市都未曾有此感受，引來極多網民留言討論。



小紅書截圖

近日有內地女在社交平台小紅書以「從香港回來的後勁好大」為題發文，表示自己從香港回去後特別難過，戒斷感特別強，「不知道為什麼，是香港磁場的原因嗎」，坦言此前去過眾多城市都未曾有此感受，亦詳細描述在香港的點滴：傍晚時分在維港漫步吹海風、乘坐天星小輪往來中環與尖沙咀，「在香港的一周，對我來說真的特別幸福」。

雖然在小紅書有許多內地聲音批評香港人態度不好、歧視內地遊客，但內地女表示在港期間從未遭遇任何不友善的對待，反而處處感受到善意，提到酒店附近便利店老闆的熱情招待「酒店附近的便利店老闆特別有趣，每次去買東西都笑呵呵」 ，並表示作為性格內向的「I人（內向型人格）卻意外地愛上這座快節奏城市，甚至願意放慢腳步細細探索，亦表示會再遊香港。

帖文一出後引來極多網民留言討論，有部份香港人對內地女的感受不理解，「香港有什麼好玩？我們香港人長假期就想外出，不想留在香港了」、「長期在香港就會覺得無聊死了」，而意外有許多內地網民呼應內地女所說的戒斷反應，認為在香港的旅遊體驗絕佳，「一年了，仍在戒斷」、「很有趣，網上罵香港的聲音很多，今天聽到不一樣的」、「我也覺得很喜歡，去之前很多人都說不好，但自己體驗過真的覺得不一樣。也有可能是因為和自己的氣場合吧，我就是覺得很美很能感受到人的力量的一個地方」、「我也是！怎麼玩都玩不膩！開始離島玩以後，發現香港真是越來越好玩！」、「我第一次去完回老家，後比失戀還痛苦」。