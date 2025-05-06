移民港人愛千字文「回踩」攞優越感？網民怒數N宗罪：咁憎仲返嚟?

近年每個香港人身邊總會有一個移民外國的朋友，可能是想到外地打拼的90後、00後，也可能是為了小朋友而離港的年輕爸媽。去留全是個人選擇，但有些「留下來的人」未有移民，面對移民港人「回踩」亦感覺不是味兒，引來一眾留港港人討論及認同。



（Heidi Fin @Unsplash）

近日一名未有移民的香港人在Threads發文，怒數移民港人：「有時睇到啲移民L講嘢真係好cringe（尷尬），點解咁鍾意打一大篇煽情文去justify（證明）自己移民係啱，然後三句不離香港好差好衰？人都走咗咪喺新地方好好過生活，唔洗（使）下下（吓吓）將香港點差點衰掛喺嘴邊。」該網民更指見到網上有移民港人返港探親時，因見到父母領取政府津貼生活而有微言，「連攞政府福利都可以講到父母有問題，如果你有能力可以係帶埋父母移民，將佢哋留喺身邊，而唔係扔低佢哋喺香港。」

（Threads截圖）

帖文一出引來不少香港人留言，普遍認為其實去留都是個人選擇，沒有必要攻擊留在香港生活的人，以證明自己移民的選擇更優越：「自己人生自己選擇，為咗更加美好嘅生活離開，相反留低喺度啲人都有自己嘅選擇。優點缺點自己承受到就得，唔明點解要一路踩留低喺度嘅人」、「好多人diu香港都只係催眠自己做岩（啱），我不嬲都認同邊到（度）啱住就去邊到（度）定居，拎完個國籍即走都無問題」、「其實同拍拖一樣，既然你覺得現任好啲可以落力大讚現任，而唔係一直唱衰個ex黎（嚟）顯得現任好」。

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另一方面，有部分人覺得移民港人的舉動作狀，離開的時間不算長，但已經好像失憶一樣忘記在港生活的細節：「明明離開唔係好耐，返嚟又話唔識行/唔同哂/好多普通話，走得就唔好回頭望，何必嘥幾千蚊機票返臭港受苦？」、「我都想知佢哋係咪冇喺香港幾年就集體失憶，唔記得晒以前喺香港生活嘅習慣。之前仲見過啲買咗機票準備返嚟探親，都要打一大堆嘢話自己要做好心理準備，驚呢驚路，唔講仲以為香港幾年時間就變到7-80年代」。

港人近年主要移民至英國及加拿大，根據英國內政部的資料顯示，自2021年1月底推出BN(O)簽證計劃以來，內政部截至2024年11月28日累計批出215,612宗申請（174,307宗境外申請及41,305宗境內延期申請），其中158,000人已抵達英國。而根據加拿大移民部在今年3月發出的最新數據, 自加拿大政府於2021年2月8日宣布港人救生艇計劃以來，約有29,100名港人獲批赴加讀書簽證，而截至2024年12月31日，有超過4.9萬人申請救生艇計劃下的開放式工作簽證，其中超過40,500人成功獲批。