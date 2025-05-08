北上注意｜內地外賣員警告勿叫12大高危餐點！黃燜雞、麻辣燙上榜

自新冠疫情過後，外賣成為香港人生活的一部份，不少香港人北上消費也會選擇叫外賣果腹，而最近就有一份「外賣員拒絕食用」的12大食物清單引發網民廣泛關注，其中就包括多種受港人歡迎的外賣餐點。



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近年不少港人北上消費時，外賣平台成為不可或缺的選擇。然而，內地外賣食品安全問題時有所聞，如何挑選食材新鮮、品質有保障的外賣，成為北上消費的重要課題。據內地媒體報道，有一份「外賣員拒絕食用」的十二大食物清單，警告如果叫外賣就勿點該12款食物，其中就包括多種受港人歡迎的外賣餐點，港人北上叫外賣時就必須要注意啦！

外賣員拒絕食用清單一：黃燜雞

在外賣員被問到「最不能點的外賣」時，黃燜雞成為外賣員最直觀拋出的答案。黃燜雞通常調味濃郁，消費者難以察覺肉品不新鮮的味道，因此餐廳很有可能使用冷凍肉、「殭屍肉」，這些肉類已經被冷凍很長時間，無論是味道還是肉質已大幅下降。而黃燜雞的配菜清洗不徹底也是一大隱患，殘留的農藥或雜質可能對健康造成危害。

外賣員拒絕食用清單二：炸雞

炸雞的雞肉品質良莠不齊，來源不明且保存條件常不理想，高溫油炸雖然能殺死部份細菌，但由於餐廳經常採用半成品，極易生蟲或變質，即使油炸了亦無法消除因肉質變化產生的毒素。有網友亦在留言區補充「炸雞最不能吃了，我見過凍的雞都臭了，店員聞了都想吐還是照樣炸了賣」。

外賣員拒絕食用清單三：麻辣燙

麻辣燙包含的食材種類繁多，店家的準備功夫和清洗食材頗為耗時，因此肉類、海鮮及各類蔬菜的品質難以一一確保，未必會逐件原材料清洗乾淨，所購買的食材通常也比較平價，質量難以保證，衛生情況也不樂觀。而其湯底通常由多種香料和調味品混合而成，可能含有對人體有害的化學物質，濃烈的辣味和香料味也能輕易掩蓋食材不新鮮的味道。

外賣員拒絕食用清單四：蓋飯

與麻辣燙一樣，店家有機會為了節省成本和縮短製作時間，忽略食材清洗步驟，特別是蓋飯的米飯和蔬菜。在製作過程中一般都會使用過量的油鹽來增加風味，甚至有使用地溝油或劣質米的風險，長期食用不僅增加肥胖和心血管疾病風險，更可能攝入對健康有害的成分。

外賣員拒絕食用清單五：水餃

外賣水餃多為商家購買的散裝速凍餃子，非手工現包，其餡料常使用低成本的肉類或邊角料，食材的新鮮度無法保證，更可能因店家保存方式不當，令水餃有感染細菌的風險。

外賣員拒絕食用清單六：粥

有些商家為節省烹調及出餐時間，亦為了達到粥品看似非常濃稠的效果，會在粥內添加增稠劑等化學添加物，並非傳統因長時間熬煮所達到的濃稠粥品。

外賣員拒絕食用清單七：烤肉拌飯

烤肉拌飯是年輕一族常叫的外賣之一，不僅價格相宜，而且味道深受年輕人喜愛，但其烤肉多使用速凍肉類，而烤肉拌飯中的醬料和調味能輕易掩蓋肉品不新鮮的跡象，高油高鹽更不利健康。

外賣員拒絕食用清單八：輕食

不少女士為了減重都會在外賣平台點輕食，目的為促進健康，但有部分商家為降低成本使用合成肉等劣質原料，這些肉類替代品含有大量添加劑和激素，與商家標榜的健康理念完全背道而馳。

外賣員拒絕食用清單九：料理包快餐

商家一般都會買好相應的料理包，預製菜選擇繁多，例如魚香肉絲、土豆紅燒肉、糖醋里脊等，這類預製菜品通常含有大量防腐劑和調味料，商家僅將料理包隔水加熱即可出餐，營養價值必定比新鮮製作的菜品大相逕庭，加上預製菜類有大量添加劑，長期食用恐怕對健康造成負擔。

外賣員拒絕食用清單十：水果撈

內地的水果成本高，商家可能會使用不新鮮甚至變質的水果製作，其後透過加入大量的糖漿和酸奶掩蓋水果味道，因此無論是味道還是外觀上，消費者亦難以發現水果變質。

外賣員拒絕食用清單十一：燒烤

部份商家為追求效率及降低時間成本，有機會會使用油炸方式來製作燒烤，造成食物油膩且可能含有有害物質，亦有機會使用地溝油。即使是真正的燒烤，在烹調過程中所產生的煙霧和高溫，也會令肉類和蔬菜營養流失，以及令有害物質形成。

外賣員拒絕食用清單十二：湯品

部份商家為了節省時間和成本，會使用預製粉末的沖泡方式製作雞湯、骨頭湯等湯品，不僅味道及口味差，而且營養價值低，遠不及傳統熬製的湯品。

資料來源：頭條新聞、中國藍新聞