勁催淚！癱瘓玩家在《動森》中找回人生　妻子看到合照忍不住哭了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 22:00

2020 年全球因為疫情影響了無數人民的生活，許多人也在社交隔離期間開始接觸遊戲。當時《集合啦！動物森友會》的推出，讓玩家們就算待在家中，也能透過遊戲內的互動功能與他人建立連結。像是因為疫情而停辦的畢業典禮，師生們決定在《動森》裡自己辦；原本無法團聚的家人，在遊戲內則能飛到對方的島嶼參觀玩耍，跨越現實的障礙，愛依舊存在。

不過對於 Biggy 來說，《動森》帶給他的意義更不只如此。

Biggy 過去是一名熱愛遊戲的玩家，他在 2019 年出了一場意外，導致胸部以下癱瘓。經過長時間的復健，他的手漸漸能夠進行一些簡單的抓取動作，並開始嘗試一些透過觸控即可遊玩的遊戲，像是卡牌遊戲《TEPPEN》、《符文大地傳說》等。

+ 3 + 3 + 3

然而，他的妻子並不常接觸遊戲，頂多偶爾開他的 Switch 帳號，用他的紀錄玩玩《耀西的手工世界》。但當 Biggy 開始接觸《動森》，他認為這款遊戲應該要「一起玩」，而不只是共用同一隻角色。接著妻子也創立了自己的帳戶，並成為 Biggy 島上的居民。

我們坐在廣場前的長椅上拍了一張合照，這時她哭了。

「《動森》帶給我與家人的情感支持無法用言語來形容。」對於 Biggy 與妻子來說，自從發生事故後，未來的一切都充滿了不確定性。但《動森》為他們帶來了正面的勇氣與力量，兩人能夠在遊戲內相互分享，創造出新的回憶。

+ 9 + 9 + 9

由於 Biggy 的手還無法靈活動作，因此無論是 Joy-con 或者 Pro 手把，對他來說操作上依舊存在著一定難度。接著他找到了一款無障礙控制程式並透過藍芽功能與 Switch 連線，運用平板觸控的方式進行遊玩。他開始規劃島嶼，也在島嶼一隅為已逝的父親修建了一片種滿鮮花的墓園。

「我還記得第一次抓到狼蛛時的衝動...這使我必須得運用雙手，經歷一次又一次的失敗，最後終於成功抓到了。」在不斷的練習之下，也讓 Biggy 從原本需要用平板觸控，慢慢進步到能夠操作 Pro 手把遊玩遊戲。《動森》不但提供給他心靈上的幫助，也為病情帶來了良好的復健效果。

最後，Biggy 也在社群分享了自己的島嶼 ID（DA-3705-3936-1686），邀請大家來島上參觀。他也希望透過分享自身故事，提供給其他擁有類似經歷的玩家一些鼓勵與幫助。

一切都會好起來的，我們擁有過去的回憶也能一同開創未來。 Biggy

相關圖輯：動森一周年仍然有大更新，Mario系列道具超吸引，你會再開Game玩一會嗎？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

《惡靈古堡8》吸血鬼夫人身高對比圖公開！一般人在面前只能俯首稱臣

赤燭揭露新作影片 不走恐怖氛圍，這次是2D橫向動作遊戲？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】