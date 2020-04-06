動物之森｜88歲美國婆婆前作玩4300小時　森友會開箱短片感動網民

身為Twitter用戶，住在美國西部的「Paul Hubans」，玩家們對他可能印象不深，但提到他高齡88歲，曾遊玩N3DS版《走出戶外動物之森》超過4,300小時的婆婆「Audrey」，對許多玩家們來說想必就應該印象深刻了。

Audrey當初在遊玩N3DS版《走出戶外動物之森》時，曾因為每天固定會開遊戲1小時以上，進遊戲裡跟動物們打招呼，或是在村子裡進行清潔等動作，因此在87歲的時候，累積遊戲時間就超過3,800小時，因此而成為玩家們注目的焦點。如今，隨著系列續作《集合啦！動物森友會》正式推出，這位《動森》婆婆也再度回歸。

Audrey的《動物森友會》開箱影片感動無數網民。（影片截圖）

至於這位《動森》婆婆之所以會回歸《集合啦！動物森友會》，是因為有粉絲們在募資平台「GoFundMe」幫她進行募資，送她一台《集合啦！動物森友會》的主機遊戲同梱版，想看在前作中層累積超過4,300小時以上遊戲時間的《動森》婆婆，在這次的《集合啦！動物森友會》中，又將會有怎樣的反應。

而婆婆在收到粉絲們的禮物後，也顯得非常開心興奮，並對同梱版主機不斷發出「好可愛」的感嘆。在進入遊戲後，婆婆創建了一個銀髮女性開始進行遊戲，在一開始從飛機上眺望島嶼時就感到興奮不已，進入自己島嶼後也馬上被遊戲與畫面所吸引，不但一直稱讚畫面「好厲害」，並對遊戲內可以針對自己的住家進行自訂設計，還有會從動物們手中拿到道具等要素感到特別喜愛。

Audrey大讚《動森》同梱版主機「好可愛」。（影片截圖）

附帶一提，在這次遊戲內，也有與婆婆名字相同的的新動物角色「Audie」（日文名：モニカ）登場，當初婆婆還怕撞名而一度想將自己遊戲內的名字改掉；另外婆婆也表示，雖然自己開始在玩《集合啦！動物森友會》，但也不會因此而放掉《走出戶外動物之森》，會兩邊繼續一起遊玩，也讓喜歡婆婆的粉絲們期待，婆婆能在遊戲內再創造出怎樣驚人的紀錄！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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