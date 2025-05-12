內地碩士男嘆香港求職難「不會粵語等於殘疾」只得一類人例外！

近年來，隨著香港積極引入外勞及專才，越來越多內地人選擇來港工作、升學甚至定居。然而語言與文化差異仍是他們融入本地社會的一大挑戰。近日，一名內地男碩士畢業生分享在港求職經歷，直言「在香港找工作如果不會廣東話，很多時候和殘疾人是沒有什麼區別」，引發極多網民留言討論。



小紅書截圖

近日有位內地男在社交平台小紅書上傳一條新影片，並以「香港找工作不會講粵語等於殘廢」為題，分享自己當時即將香港碩士畢業亦曾投過香港公司的簡歷，並收到其中一間公司人力資源部的來電，「反正就講了一大通，我就是愣是沒聽懂一句」，內地男便用他的「散裝粵語」要求人力資源部的同事能用普通話再解釋一次，而其後該人力資源部便稱可以WhatsApp聯繫，「然後就如你們所想，沒有下文了」。

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內地男其後表示不管你是香港碩士、想留港工作，除非不是剛需、不可多得的人才，選擇來港工作的第一件事便是學習廣東話，更強調要系統性學習，「不過你是線下還是報班學也好，還是去線上找個私教也好，至少要先保證能夠聽懂」，更強調廣東話講得不好是其次，但最重要是別人能夠聽懂，並指有部份人認為只要是中資公司，自己講普通話也沒有問題，「這種基本上都是放屁，你想你身邊的同事，大家都是講廣東話」、「別信那種在香港不會粵語，也能夠在香港很容易找工作的那種人」。

影片一出後引來極多網民留言討論，不少網民對內地男的言論感共鳴，「我一個前同事是四川人，調去了香港兩年。他在香港很努力的適應粵語、英語語言環境，回來廣州後跟我們講廣東話，不是母語者的話根本聽不見他的口音，他粵語表達清晰，不用夾雜國語，我們都可以粵語溝通得很好。所以有時不要抱怨環境，不要妄想環境可以遷就你​​，你要自己想辦法如何做好自己。」、「去那裡生活就要說當地語言不是常識嗎...」、「會粵語都不一定能找到工作，更別說不會粵語」、「做譚仔都要識講廣東話」、「入鄉隨俗，古人都明白的道理」、「語言是最基本的敲門磚，是願意融入社會的一種態度」。

亦有部份網民認為到香港工作廣東話並不是剛需，「完全不用啊，我跟我老公都不會講粵語，外企只要英語就可以了」、「要看具體行業和單位，金融業不會粵語的人很多」、「老外也不懂粵語，人工更高呢」。

資料來源：張眼鏡職場觀察