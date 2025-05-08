情侶新宿車站當眾上演活春宮　女生手部古怪蠕動嚇呆路人：太先進

最近，一段一對男女在日本新宿車站當眾「活春宮」的短片，在微博和 X（前 Twitter）瘋傳，片段中女生疑似幫男生「手淫」，引來不少路人停步圍觀！片段惹來中國網民熱議，沒想到疑似AＶ片段竟活活上演，有網民嘆「日本到處都是片場」。



微博@余一曼 影片截圖

綜合媒體報道，該段短片只有25秒，地點是位於人來人往的新宿車站內。從片段中所見，一對男女在一家打烊店舖的鐵卷門前，旁若無人地有親暱舉動。當時男子身著西裝，手裡還提著公事包，一身OL裝扮的女生則伸出右手，在男子下身附近不停抽動，疑似正跟男方手淫。

男女「破格」行為惹來數十名路人駐足圍觀，還有不少人拿出手機開始拍攝。不過這對男女彷彿完全沉浸在自己的世界裡，絲毫不在意旁人的目光，自顧自繼續，拍片的內地遊客也不禁驚呼：「不是吧」。

不少內地網民看了覺得不可思議，紛紛留言表示「只能說不愧是日本」、「果然日本到處都是片廠的感覺」、「好先進」、「是不是在拍片」、「免費給路人看，這難道是島國的福利」、「所以島國影片源於真實」。有網民也質疑會不會是成人片拍攝現場, 「這是在拍電影而已」、「那個男背影好熟悉的感覺」。

資料來源：微博 （影片含不雅內容)