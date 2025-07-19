參加婚禮應該著乜好？台網民大鬧1常見穿搭「衣品全世界最悲劇」

參加婚禮時，你通常都會穿什麼？



一名網友在台灣PTT上發文表示，看到不少在婚宴場合的賓客都會穿T-shirt配牛仔褲以及布鞋，讓他忍不住批評，

台灣人的衣品是全世界最扯（編按：離譜）的！

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，並掀起兩派網友爭論。

你去參加婚禮通常會著咩？台網民熱議婚宴穿搭不應過於求其，直言台灣1常見著裝堪稱悲劇（點擊放大瀏覽）👇👇👇

參加婚禮衣著太隨便？台網友怒罵婚宴著T恤牛仔褲 直言：「衣品大悲劇」（01製圖）

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台灣人婚禮常見穿搭超NG？過來人點出尷尬真相

一名網友近日在台灣PTT板上以「台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧」為題發文指出，看見許多在婚宴場合的賓客都穿T-shirt配牛仔褲、布鞋，甚至還會戴帽子，他不僅認為這樣的現象是全世界最扯的，還批評，

「只有農村辦桌請客才會這樣穿，台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧！有沒有台灣人衣品大悲劇的八卦？」



貼文一出，引發網友熱議，其中，有一派網友認為，婚禮還是要慎重打扮，

「很多人覺得舒服乾淨就好，完全不看場合」

「隨便亂穿不覺得很沒禮貌嗎」

「台灣人對於什麼場合穿什麼衣服一直沒概念」

「男生普遍邋遢，女生穿的風塵味很重沒氣質」

「穿衣服看場合是國際禮儀，不過我想某些人應該不懂」

「台灣人衣品是真的有點邋遢，亞洲衣品最好應該是日韓」

「我還有看過穿整套運動服參加喜酒的」



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另一派的人則表示，不是婚宴的主角，穿的太正式反而會搶走新人的風采，

「沒人在意你穿什麼，紅包到位就好」

「穿太正式把新人的風頭都搶走了」

「就去露個臉繳錢吃飯而已誰管這麼多」

「這麽在意，發帖子上面記得寫盛裝參加」

「穿著正裝在那邊站上站下，手伸來伸去夾菜，看起來是能多有文化？」

「穿太正式會搶新人風采，你懂不懂啊？」

「現在好像都穿比較休閒，我穿襯衫反而很怪」

「為何要那麼正式？焦點在新郎新娘就好了」

「穿太正式反而看起來像異類」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣人參加婚禮都穿得很隨便？他怒批1常見穿搭「全世界最悲劇」，過來人揭尷尬真相】