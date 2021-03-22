撰文：奶茶妹
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孫中山似古巨基就個個都知，李璨琛又似邊個？連韓星HIGHLIGHT斗俊，同中國清朝婉容皇后似到十足十，呢13個名人，你又估唔估到似邊個？
最近有網民考古，翻出一些古人照片，驚覺竟然跟不少現代名人撞樣，劉德華、方文山、石修、姚明都不能幸免，撞樣之餘連氣勢都一模一樣，更好笑的是，竟然有人似兵馬俑！
誰是古巨基，誰是孫中山？
👇👇👇按圖看13個撞樣古人名人👇👇👇
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Angelababy被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論，Angelababy名字辨識度高，不過不少名人的英文名原來都十分路人，如果用英文名行走江湖，立即霸氣盡失。
👇👇👇按圖看17個名人超普通英文名👇👇👇
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不少藝人後生時都非常靚仔，黃秋生是混血小鮮肉生，梁朝偉更加是一個MK仔。同時，亦有不少人為了在娛樂圈打拚而改了藝名，有的只是改名字，有些更連姓都改埋，甚至由中文變英文。例如一代潮人陳冠希、創造出「skr」等潮語的吳亦凡，原來也不是他們的原名，而他們的原名只可以說…真的非常普遍。一個好的藝名可以令人印象深刻，小編不禁幻想，如果他們用真名出道，跟一個路人有沒有分別。
👇👇👇按圖看23個藝人真名👇👇👇
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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型
周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。
立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型