撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-16 17:08

小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

連登網民「havecar」發文表示，「前排出去玩，第一次搭某小巴，聽到前面轉灣位交通黑點牌啊唔該」令他大感驚訝，亦有網民紛紛留言分享獨有的叫落車方式，意外發現香港人才懂得的小巴落車術語和默契。

有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，指自己食兩餸飯時，最害怕一樣餸會掂到另一樣餸，更表示最害怕飲茶，長輩出於好意不斷夾點心，「我個碗就同時有晒啲鳳爪汁腸粉豉油牛肉球喼汁，互相污染每一樣嘢」不足一日已有過千正評，及600個留言，這17個香港人才有的強逼症，你中了幾多個？

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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