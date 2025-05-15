港鐵請人教乘客安全搭扶手電梯　時薪達$93！DSE學歷+3大入職要求

搭扶手電梯都要教? 沒錯！其實因不安全使用扶手電梯的意外時有發生，港鐵近日就招聘扶手電梯安全督導員以及安全助理兩個職位，雖然只是臨時工作，但時薪分別有$93及$75，主要是推廣及指導乘客如何安全使用扶手電梯，聽落都幾筍，而且入職要求不高，學歷有DSE即可，若沒有相關學歷但有豐富客服經驗，就可申請時薪低少少的安全助理！



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港鐵職位｜1. 臨時扶手電梯安全督導員

職位編號 : 250000DQ

時薪: $93

截止日期: 31/05/2025, 下午 11:59:00

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入職條件

(a)完成香港中學會考 / 香港中學文憑程度，並具不少於兩年相關顧客服務經驗

(b)操流利粵語、懂英語及略懂普通話者為佳，善於操作及應用電腦

(c)主動有禮，並具備良好溝通及待客技巧

(d)具車務或交通運輸督導經驗者可獲優先考慮

職責

(a)協助及督導臨時扶手電梯安全助理，推廣及宣傳扶手電梯安全的活動

(b)檢視臨時扶手電梯安全助理的工作，編寫輪值表、休假和考勤記錄

(c)向乘客發放使用扶手電梯的安全訊息及指導/協助乘客正確地使用扶手電梯

(d)勸喻及協助有需要的乘客乘搭升降機

(e)觀察及記錄扶手電梯之使用情況

(f)積極與乘客講解扶手電梯意外的嚴重後果

(g)遇有事故時，協助車站職員管理人潮

(h)執行上司指派之其他職務

(i) 須於工作時穿著制服

小紅書截圖

備註

(a)在職期間按工作需要可免費乘搭港鐵。

(b)被取錄者必須於2025年7月9日出席有關訓練,始獲安排工作

(c)工作日期：由2025年7月14日至8月17日

(d)工作時間：當值時段約為上午10時至下午5時。每週工作約6天（需輪休）

(e)每天工作6小時 (不包括用膳時間)

(f)工作地點：港鐵沿綫各車站 (按需要每日於指定不同車站工作)

申請辦法

郵寄 V

互聯網 V

(a)請經由 http://www.mtr.com.hk/mtr_job_ch 遞交網上申請，或

(b)下載 [鐵路營運兼職空缺申請表] 填妥後連同履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部(鐵路營運) 鍾先生收

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港鐵職位｜2.臨時扶手電梯安全助理

時薪: $75

職位編號 : 250000DR

截止日期: 31/05/2025 11:59:00

+ 1

入職條件

(a)完成香港中學會考 / 香港中學文憑程度，並具不少於一年相關顧客服務經驗

(b)操流利粵語、懂英語及略懂普通話者為佳

(c)主動有禮，並具備良好溝通及待客技巧

(d)具豐富顧客服務經驗但學歷較低者亦可申請

職責

(a)主動指導及協助乘客正確地使用扶手電梯

(b)向乘客發放使用扶手電梯的安全訊息並提示有關意外的嚴重後果

(c)勸喻並協助有需要的乘客乘搭升降機

(d)觀察及記錄扶手電梯之使用情況

(e)進行使用扶手電梯的問卷調查

(f)解答乘客查詢

(g)遇有事故時，協助車站職員管理人潮

(h)執行上司指派之其他職務，如協助推廣活動工作

(i)須於工作時穿著制服

備註

(a)在職期間按工作需要可免費乘搭港鐵

(b)被取錄者必須於2025年7月9日出席有關訓練，始獲安排工作

(c)工作日期：由2025年7月14日至8月17日

(d)工作時間：當值時段約為上午10時至下午5時。每週工作約6天（需輪休）

(e)每天工作6小時 (不包括用膳時間)

(f)工作地點：港鐵沿綫各車站 (按需要每日於指定不同車站工作)

申請辦法

(a)請經由 http://www.mtr.com.hk/mtr_job_ch 遞交網上申請，或

(b)下載 [鐵路營運兼職空缺申請表] 填妥後連同履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部(鐵路營運) 鍾先生收

資料來源：港鐵