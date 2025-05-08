職場第一課！後生仔必學 50條「人性潛規則」過於獨立易被邊緣化

初入職場的後生仔們，你有沒有試過明明自己超級努力，但升職加薪的是你旁邊日日偷懶扮忙的同事？明明自己真心對待每個人，但當有困難時大家都視若無睹，甚至落井下石？若你發現自己經常都遇到這些情況，那就表示你還沒認清現實中的「人性潛規則」！



《愛回家開心速遞》劇照

「人性潛規則」意思是縱使一些現實中的規則並沒有寫明或講明，但大家都「心照」的規則。有時候這些規則並不一定公平和合理，但往往比「明文規定」的規則更加影響你於社會職場上生存、做人處事的方式。只要認識這些潛規則，大家才可以避免自己成為「被玩的棋子」！小編為大家整理了50個「人性潛規則」的懶人包，後生仔們快看看吧！

50個後生仔必認清的暗黑「人性潛規則」

1. 一件事一直去做，時間久了，慢慢也變成了理所當然的事，不做都不行。

2.人性的醜陋，就是在無權無勢善良的人身上挑毛病，在有權有勢力缺德的人身上找優點。

3.你對別人的好，就像給別人一顆糖，一吃就沒了；而你的不好，就像留下的一道傷疤，會一直存在。

4.上司欣賞的，未必是最能幹的人，而是最「合拍」的人。

5.工作表現出色，並不保證會被看見。

6.同事之間的友誼，經不起利益衝突的考驗。

7.所謂的對事不對人，往往就是既對事，也對你這個人。

8.不要指望別人，會為自己雪中送炭，沒有人在你臉上抹炭就要謝天謝地了。

9.過於獨立的人，容易被邊緣化。

10.忙碌的人不一定有效率，有效率的人未必表現得忙碌。

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11.職場上，男人長得帥，女人長得漂亮，本身就是一種優勢，只是大家心照不宣罷。

12.大多數人接近你，是因為你對他們有利用價值。

13.真誠不一定換來真心，適度保留反而更容易獲得尊重。

14.為他人付出過多，反而會被視為理所當然。

15.過度坦白，是一種風險而非美德。

《跳槽的魔王大人》 劇照

16.人們更喜歡讓他們感覺良好的人，而非說出真相的人。

17.沉默有時比言語更具份量。

18.凡事發訊息不回的人，99%都是不想回，而不是看不見。

19.對一個人越是主動，對方越容易忽略你的價值。

20.當你變得容易被得到，便會變得不再珍貴。

21.真正的感情，需要靠雙方的共同經營，而非單方面的犧牲。

22.錢能解決的問題，其實都不是真正的問題。

23.貧窮限制的不只是選擇，還有你在別人眼中的價值。

24.社會尊重的是結果，不是過程。

25.道德只在沒有利益衝突時才成立。

26.正義經常不是站在最有理的那一方，而是站在最有權的那一方。

27.大多數人並不關心真相，只在乎自己站哪邊。

28.對他人過度期待，往往源於對自我價值的匱乏。

29.懂得自我推銷的人，往往比真正有才華的人走得更快。

30.同事間的讚美，可能藏有壓力測試或社交禮數。

31.做事出色不等於做人討喜，後者通常影響更大。

32.學會接受不公平，是進入職場的第一課。

33.面對情緒勒索，界線感是最好的解藥。

34.健康的自尊是懂得說「不」而不感到罪惡。

35.懂得退出不等於放棄，而是選擇為自己保留尊嚴。

36.情緒勒索常常披著「我都是為你好」的外衣。

37.幸福不在於對方給你什麼，而在於你是否保有選擇離開的自由。

38.當一段關係讓你變得卑微，那就不值得留戀。

39.有些道歉，是為了繼續傷害你時不讓自己內疚。

40.願意放下「我應得」心態的人，更容易在長遠中勝出。

41.善於「演技」的人，往往比只講事實的人更受歡迎。

42.多數人相信群體，不是因為正確，而是因為安全感。

43.真正的理性，需要克服被認同的渴望。

44.過度猶豫，是對自己不信任的表現。

45.看似毫無選擇的時候，其實仍在做選擇。

46.拒絕也是一種自我保護，而不是失敗。

47.放棄一條路，不代表失敗，而是懂得重新導航。

48.過度自省可能變成拖延的藉口。

49.沒有行動的焦慮，是一種自我麻痺。

50.真正限制你發展的，往往是你相信了「我不行」。