內地女遊港崩潰「蹲都不敢蹲一下」狠批五大缺點：對香港去魅了

內地旅客來香港旅遊的評價一直都較為兩極，有部份旅客認為香港人情味十足，卻有人認為香港的服務態度欠奉，而近日就有位內地人對香港狠批五點「對香港去魅了」，表示香港規矩太多，「連蹲都不敢蹲一下」。



小紅書截圖

近日有位內地女在社交平台小紅書以「對香港去魅了」為題，分享自己來港旅遊後的負面體驗，除了在香港不能隨意蹲下之外，直言香港「部分環境破舊」、「規矩多」、「物價高」，更抱怨店員服務態度惡劣，狠批香港五大問題，引發網友熱議。

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1. 市容陳舊，環境新舊反差大

樓主表示原本被網絡上的港風照片吸引，但親身到訪後卻發現部分地區「真的很破舊」。不過她也補充說明，中環等商業區仍相當繁華，並稱讚香港街道乾淨，路上較少煙味，樓主對相對繁華的地點表示「我還是蠻喜歡的」 。

有網民認同香港街道乾淨，指「他們磚真的很乾淨，因為他們不吐痰」，也有人解釋香港「不破舊都不是那個味道」、表示老舊街區是香港特色，「拆掉霓虹燈招牌後，少了些復古風情」、「我很喜歡這種舊舊的感覺」。

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2. 規矩繁多

樓主坦言香港規矩繁多，其他規矩都尚算能夠接受，但自己是愛隨地蹲坐的人，知道香港人對路人蹲坐行為頗有微詞，因此連蹲都不敢蹲一下，「最不能忍的就是不能蹲」、「一個愛隨地大小蹲的小女孩輕輕碎掉了」，更表示在香港暴走多日，有多疲累也不能蹲下稍作休息。

雖然如此，有部份網民理解在香港不能蹲下的辛苦之處，「不是在香港蹲的問題吧，在大陸也不能的，廣州深圳我也沒怎麼見過有人隨地大小蹲，但香港沒座位是很煩，我也氣血不足不喜歡站」，也有人認為不蹲下是文明表現，「應該是每個地方文化不一樣，我很討厭𥖁，特別是女孩子，我父母從小就教育不能蹲，很不文明，蹲下來會被人看到褲叉！」。

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3. 物價高昂

儘管香港物價高昂人盡皆知，內地女亦事先知道香港消費高，但實際物價仍讓她驚訝，表示當天自己口渴去買水，「沒看價錢，一付錢$12，兩眼一黑」，又舉例提到在香港食一碗拉麵需要過百元，而幾十米平方的房子更要價上千萬，其後即使到菜市場閒逛，發現西瓜一小塊$30、橙子一個$10、螃蟹一斤$280的物價令她感到非常震驚。

網民就認為樓主購物的地段較為昂貴，有本地網友建議可選擇較便宜的購物方式，例如「在報攤買水只要4元」，又或到旺角熟食市場用餐，「我是在旺角綜合大樓吃的飯，二樓有個熟食市場，裡面很多飯菜都算比較便宜」。

4. 景點同質化

她認為，香港除了維港風景值得一看外，其他景點大同小異，基本上都是購物區，「基本上都是逛街，還是逛街」，對於不愛逛街以及沒東西買的樓主「走在街上略顯迷茫」、「如果喜歡購物的，我覺得還行」。

有網民表示認同指「不適合生活」、「十多年前去過一次再也不想去的地方」、「天涼爽逛逛還行，那麼熱在戶外暴走真的很難受」，亦有人建議樓主找本地人推薦「不管去哪裡還是有本地人推薦最好」。

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5店員態度差

而最令樓主不滿的是餐廳服務態度，她描述自己問問題被店員大吼，點餐後餐盤更是「直接甩到桌上」，甚至目睹其他店員「吼遊客」，但對說英語的顧客卻格外耐心，「還說讓對方耐心等」。

而留言大多內地網民認同樓主香港服務態度確實令人失望，「香港的服務態度真的很祛魅」、「我就問一個事，同樣的價格為什麼不去日本享受跪拜服務？」

《和我的老公結婚吧》劇照

雖然內地女狠批香港五大問題，但內地女亦表示香港有一定人情味，自己在乘坐天星小輪時遇到一位老人家，「阿婆跟我說話的時候好緊張，怕以為阿婆要說我什麼」，結果該位老人家詢問樓主要不要拍照，並把靠邊的位置讓給內地女，「阿婆人真的很好，也是這個阿婆讓我1天心情好很多」。