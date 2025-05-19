港女搭的士轉賬失敗急尋人　網民神助攻結局暖心：好司機+好女仔

在這座被喻為石屎森林的都市裡，總有些溫暖不期而遇。近日就有位港女乘坐的士後付款失敗，在社交平台與的士司機網絡尋人的暖心故事，而最後在網民的神助攻下事件成功落幕，更讓網民大讚「好司機+好女仔」。



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近日，有位港女在社交平台Threads發貼文尋人，港女表示當日從荃灣愉景新城乘搭的士前往如心廣場，車資為33.2港元，港女一開始提出以現金支付，但司機表示沒有足夠散紙，於是改用PayMe轉帳，雖然當時App顯示付款成功，但稍後款項竟被退回，因電子支付故障而未能成功交易，「如果你係呢位年輕司機，請DM我，我嗱嗱聲轉返錢俾你，大家做生意都唔容易」。

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帖文一出後迅速被熱心網民轉發，認為港女主動出post尋找司機付款，行為非常盡責，「呢啲先係social media 應有既功能嘛，有心人！」、「下次最穩陣，都係用返FPS過數，確保100%收到」。而網民亦發現原來該位的士司機亦在尋找該名女乘客，指當晚接載一名匆忙的女乘客，PayMe交易未能完成，「尋人啟事：本人是一名的士佬，5月15號夜晚8:15左右，喺愉景新城上客，如心廣場落客，見女乘客10分匆忙，便讓她PayMe付款卻未能成功」。

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透過網民鼎力幫助下，幫忙轉發各自的貼文到對方的留言區下，最終成功讓雙方「相認」。女乘客其後在留言向網民交代已經補回車資，「大家！人搵到，數已過！謝謝今晚各位參與到呢場暖心嘅香港故事」。不少網民亦對這暖心故事感到安慰，「threads 難得有真暖心故事，個心都安落曬」、「又一次證明threads真係好神奇」、「竟然搵到而且佢又真係搵緊你」、「好司機+好女仔」、「Threads真係一個好神奇嘅地方，見到呢啲好事人都開心啲」、「原來的士佬都有好人」、「雙向奔赴嘅善良」、「呢度見證到香港人仲有誠信」、「由愉景新城去如心都無鬧客」。