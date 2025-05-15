日本漫畫預言「7月5日大地震」掀恐慌　70歲漫畫家竜樹諒親自回應

日本一部漫畫《我所看見的未來》曾提到2025年7月5日日本會發生一場大地震，加上日本當局也預測南海海槽地震機率未來將大增，惹來香港人減少赴日本旅遊的意慾，甚至導致航空公司宣布減少航班。事件在日本惹起關注，連NHK都作專題報導，漫畫家龍樹諒(竜樹諒)更親回日本媒體， 出面呼籲大家應該理性看待資訊，切勿被謠言過度影響。



我所看見的未來預言2025年7月5日，日本會發生一場大地震

根據《每日新聞》報導，漫畫家竜樹諒(龍樹諒)以書面回應表示，「我始終以客觀態度看待此事。」他進一步評論道：「大家對此事高度關注，證明防災意識有所提升，我認為這是非常正面的現象。希望這種關注能轉化為具體的安全對策與準備。」

另一方面，對於預知夢的內容被廣傳，他認為解釋權應交給大家自由判斷。「但重要的是，請參考專家意見，避免過度受訊息影響，以適當的方式行動。」

預言地震涉大海嘯＋日本或沉沒

《我所看見的未來》是1999年7月出版的漫畫，當中11個預知夢中，已有7.5個經已應驗。而漫畫中曾預言日本311大地震，又提到2025年7月5日日本會發生一場大地震，震央位於日本、台灣以及菲律賓海域，可能涉及海底地殼斷裂、超級海嘯、日本部分國土沉沒、以及台灣、香港與菲律賓的地理連結。

這波預言引起的效應影響甚大，香港大灣區航空甚至宣布，5月中旬起至10月底將減少多條往返日本的班次。航空公司坦言，港人普遍相信風水文化，加上對災難預言的高度關注，讓赴日需求大幅下滑。

出版社：絶非刻意製造不安

除了竜樹諒本人回應事件，出版社飛鳥新社也強調，他們出版此書內容只基於作者的預知夢體驗，「絕非刻意製造不安。」並認為對於災害等現象，重要的是參考專家建議，謹慎且適當地應對。」

信州大地域防災減災中心長、認知心理學教授菊池聡指出：「請務必查證訊息事實，冷靜思考。與其減少外出或觀光，更重要的是從日常生活中做好災害準備，維持正常生活。」