Chiikawa樂園正式招聘人才！員工需符合2大特質　識中英文有優勢

Chiikawa官方於4月確認，將於2025年在東京開設擁有大型體驗設施的主題樂園「Chiikawa Park」，令一眾粉絲興奮不已。但大家又有沒有想過，其實你也可以成為Chiikawa樂園的一員？日前，樂園官方帳號於社交平台正式公布招聘資訊，並列出兩大條件，而具備中文能力者更有機會優先錄取！



圖自chiikawa park網站

官方在X平台發文公布招聘詳情，同時也首度透露樂園的預定地點——將設於東京豐島區。早前官方僅表示會於東京開設樂園，未有具體指出區域，這次消息一出即引起網民熱議。此次招聘的職位共分為三類，分別為「接待服務人員」、「園區安全人員」以及「維護人員」，時薪為1,265日圓( 約68港元)，另有職務津貼及全額交通費補助。

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至於應徵條件，只要年滿18歲，即使沒有主題樂園或娛樂場所的相關工作經驗亦可報名，而具備中文、英文或韓文語言能力者，更會獲得優先考慮。不過，如果你想成為Chiikawa樂園的一員，就必須符合兩個核心特質：擁有燦爛笑容，以及能夠散發出讓人感到「わくわく」，即可令人興奮期待感的氛圍，以讓每位來賓都能感受到開心與歡樂。

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樂園於5月23日至6月3日於東京澀谷近郊將會一連舉辦12場工作說明會來招聘。唔知外國人會唔會可能被聘用呢?

Chiikawa Park招聘資訊

1. 接待服務人員

工作內容：

負責接待顧客

各區域導覽說明

結帳收銀與一線互動

需要特質：

擁有親切笑容、能讓客人感受到「わくわく」的興奮與期待

2. 園區安全人員

工作內容：

維護園區內的安全與秩序

協助顧客，營造安心舒適的遊園空間

3. 維護人員

工作內容：

管理商品庫存

負責商品補貨與物資支援

基本條件

1.年滿18歲

2.無需相關工作經驗（有主題樂園、娛樂設施或銷售經驗者優先）

3.可接受短時工作與兼職（每週至少工作2天）

4.懂得外語者優先（英語／中文／韓語等）