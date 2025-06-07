女子遊日住溫泉旅館驚見房內無浴室　拒裸浸澡堂　網民教這樣解決

近年赴日旅遊者眾多，不論跟團或自由行都喜愛深度旅遊路線，但你是否注意過旅館浴室差異？近日有台灣網民反映，家人入住的日本旅館房間內沒有浴室，只有大眾澡堂，恰巧家人因私人原因不便使用，向導遊求助也只得到「回台灣再客訴」的回應，非常無奈。



你是否注意過旅館浴室差異？（freepik）

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原PO在Threads上發文表示，家人跟團到日本黑部立山旅遊，第一天入住溫泉旅館才發現，該旅館相當古老、沒有電梯，必須自己扛行李到3樓，且房內沒有浴室無法洗澡，只能使用館內大眾裸湯，偏偏姊妹適逢生理期，不方便也不敢去大眾池洗澡，相當無奈。

她表示雖然能理解文化差異，但旅行跟團就是為了想要享受便利和完善的服務，沒想到會出現這種意外，不僅未事先告知，詢問領隊該怎麼處理也只回答「不知道」、「回台灣客訴」，最後只能開放某一團員「有浴室」的房間讓大家排隊輪流洗澡，非常無奈。

對此，網友表示這類旅館並不少見，但旅行社應該要提前說明：

「這種在日本舊的溫泉區很平常」

「溫泉酒店幾乎都這樣，剛剛才去過銀山溫泉，但通常會先說」

「日本溫泉旅館確實有些只有浴場可以洗澡，房間內是沒有浴室的，這並不算罕見的狀況」

「旅行社事先沒告知很扯欸」

「只能說，在傳統溫泉旅館裡這很常見欸～我們跑自由行的，不習慣這樣訂房都會刻意避開，跟團沒得挑，只能入境隨俗了」

「我就住過連廁所都是共用的溫泉旅館，因為是800年前蓋的建築不好增設廁所，新館就有廁所，不過浴室就是要到大浴場」。



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也有人熱心提供解決方法：

「建議還是可以去浴場洗澡，但就不下池泡湯。或使用棉條」

「有時候客房樓層會有單獨的淋浴間給不方便去大浴場的房客使用，可以請導遊向櫃檯確認（去年在小田原的溫泉旅館有遇到這種情況）」

「依照我自己的習慣，如果要出國旅行知道會遇上生理期，通常會請婦科醫師開延經藥」。



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