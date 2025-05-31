日本藝人8年前一刀切變美女　出道前舊樣曝光　鼓勵他人活出真我

日本藝人GENKING.（田中元輝）以網紅起家，在IG爆紅後轉往演藝圈發展，2017年5月28日遠赴泰國接受變性手術，同年7月將戶籍資料改為女性，名字也改成「田中沙奈（SANA）」，如今，她罕見翻出變性前的照片感嘆：「今天是我重生滿8年的日子。」並強調這天對她而言「就像自己真正的生日11月18日一樣重要」。



回顧手術前的心境，GENKING.坦言：「曾經有段時間，活著真的很痛苦。我從小就因為隱藏真實的自己而感到壓抑，每次照鏡子都會想：『這不是我。』」她也將變性前的照片全部丟了：

「一張都不留，連畢業紀念冊也沒有，那些對我來說全都是痛苦的回憶。」



至今網路上仍能照到GENKING.變性前的照片。（IG@_genking_）

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「就算再怎麼努力笑，再怎麼拼命，心與身體不一致的我，依然常常覺得整個世界都是敵人。」GENKING.過去在學校被欺凌、被無視，就算回到家也無法安心，無法對任何人傾訴，只能默默流淚入睡，甚至想過：

「為什麼我要這樣出生？」



後來成為公眾人物，GENKING.的痛苦並沒有因此消失：

「直到接受了手術、回到原本該有的樣子之後，我才第一次覺得，也許，我終於可以開始愛自己了，從那天起，已經過了8年。我開始能把那些流淚、被言語刺傷的日子，視為造就現在的我的珍貴時光。」



GENKING.向過去的自己喊話：「你是值得被愛的存在。」如今，她擁有更多能稱為「幸福」的東西，包括願意接納她、給她愛的人，她也堅信：「我必須最愛我自己，也想要做自己喜歡的事、過自己想要的生活！」並真心慶幸自己仍舊活著。

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GENKING.藉著自身經歷，向正在苦惱、責怪自己的人們喊話：

「未來一定會變得明亮。就算現在再怎麼痛苦，這些淚水絕不會白流。你可以做你自己，並且以自己的方式好好活著。」



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