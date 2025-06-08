過度自慰下體恐變小？醫生闢謠　教陰莖保健4招：吃對食物很重要

網路上流傳男性過度自慰會導致陰莖變小的說法，引發不少人擔憂。對此，台灣泌尿科醫生朱信誠在臉書粉專上特別說明，打破這個常見的迷思。



網路上流傳男性過度自慰會導致陰莖變小的說法，引發不少人擔憂。（AI生成圖片）

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朱信誠醫生表示，自慰的頻率與陰莖大小並無直接關聯，陰莖的尺寸主要受到基因的影響。不過，他強調良好的生活習慣和保健方式，確實能讓陰莖在勃起時的表現更好。

針對如何維持陰莖健康，朱信誠醫生提出四項具體建議。首先，培養規律運動習慣和均衡飲食，可以促進血液循環，使充血效果更加明顯。其次，適度進行凱格爾運動或按摩，能增強海綿體的充血能力。

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在飲食方面，醫生建議攝取富含蛋白質、鋅和Omega-3脂肪酸的食物，例如蛋、奶、豆類、魚類和海鮮等，這些營養素有助於睪固酮的分泌，使身體保持最佳狀態。

最後，朱信誠醫生特別強調心理層面的重要性，「無論尺寸大小，最關鍵的是健康與自信。」他也提醒，若民眾對於尺寸仍有疑慮，建議可以尋求專業泌尿科醫生諮詢。

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