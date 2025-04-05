性博士鼓勵1種男人坐著小便惹網民熱議：比堅持站著尿的更man

台灣「最美性學博士」許藍方日前於Threads寫下「鼓勵所有男人都坐著尿尿」，舉出好處，並提到「你的另一半會更愛你、願意坐著尿尿的男人比堅持站著尿的man」，引來上百網友留言，有人表達執行上的困難度，也有網友點出，重點是尿後清潔。



針對許藍方「鼓勵男性坐著尿」，有網友表示生理構造不同，實際站著尿比較乾淨，也有人自曝已坐著尿很久了，或是在家都坐著尿，比較乾淨，而有網友指出，無論是站尿還是坐尿，清潔乾淨才是最重要的。

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而許藍方發文「鼓勵男性坐著尿」也看了網友留言評論後，再於留言區發聲，她感謝網友提醒指教，並補充說：「鼓勵所有男人都坐著尿尿的前提是指坐式馬桶，並不是建議男人坐在小便斗上面。」她認為若是尿完願意清潔環境的，其實也沒什麼必要坐著尿，強調：

「建議坐著尿的前提是把尿滯留在馬桶上或地板上的人。」



此外，許藍方還分享了一張講述「站／坐姿排尿對不同族群影響」的網路圖，圖中則分為三部分，包括站姿坐姿對「健康／年輕男性」沒差異、「年長男性」害怕別倒坐姿較安全，而「大眾男性心理」還是喜歡站姿。

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