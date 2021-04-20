撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-20 12:33

無論是甚麼行業的人，都會經歷過「職場新鮮人」這個階段。回想起自己當新人的時候，你又有沒有不經意做過一些令前輩討厭的事？韓國企業研究所Saramin早前以「職場新人最致命失誤」為主題進行問卷調查，7件事中你有沒有犯過？

韓國企業研究所Saramin早前以問卷調查的方式訪問了1529名韓國在職人士，看看他們對職場新人有甚麼看法。根據調查的結果，韓國人平均能對新人「隻眼開隻眼閉」的時間，平均是入職後5個月。

Saramin以「職場新人的致命失誤」為主題進行問卷調查

職場新人，不免會犯錯，但最重要就是知錯能改。根據調查結果，以下7項是韓國人認識的「職場新人最致命失誤」。

👇👇👇點擊圖片查看調查結果👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

韓國職場7大暗黑面

根據韓國政府今年發布的數據，韓國女性的年薪平均竟然比男性低兩倍！以下的7個關於韓國職場的暗黑面，你又知道嗎？

👇👇👇點擊圖片查看韓國職場7大暗黑面👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：台節目列「折磨韓國人」方法

每個國家都有各自的特色和文化，說起韓國人，大家會想起甚麼特徵？台灣節目《WTO姐妺會》請來不同的外國人作客，談談怎樣才會將不同國籍的人逼瘋。如果你不讓韓國人做以下7件事，就很可能會令他們發火！

點擊原文查看完整內容：【台節目列7個「折磨韓國人」方法 食麵不配泡菜、飯後不准喝這個】