撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-22 16:31

韓國女子組合Brave Girls，成功憑著4年前發布的歌曲《Rollin'》「逆主行」翻身，除了被強制召回音樂節目打歌之外，更獲得了出道後首個冠軍。近日，有網民翻找成員侑廷的IG時，發現她原來過去曾經在香港留學。除了她之外，以下這些韓星都曾經在香港生活。

BRAVE GIRLS侑廷去年曾在IG貼出在港的照片，並稱香港為「故鄉」／IG@braveg_yj

BRAVE GIRLS近日人氣急升後，有網民在成員侑廷過去的IG裡，找到她曾經幾度貼出以香港為背景的照片。其中在2020年6月5日的照片更寫著「我懷念的故鄉香港」。原來，她在學時期曾經和姐姐一起到香港生活。以下6名韓星，過去都曾經在香港生活，或者擁有香港籍。

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13個曾赴韓國發展的華人明星近況

為了發展海外市場，海外成員已經成為了K-POP組合的必備元素，例如TWICE的子瑜、SANA、MOMO、MINA，SEVENTEEN的JUN、THE8等，都是人氣十分高的海外成員。不過，不少來自華語地區的成員，在韓國獲得一定的人氣之後，都會選擇回到內地發展。以EXO為例，他們原本有4名中國成員，當中3名都已經先後退團。以下這13個曾經在韓國活動、現已回到內地發展的華人明星，近況又如何？

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同場加映：最長時間奪1位的韓國組合

Brave Girls在重組1867天後才奪下音樂節目的1位，原來還不是花最長時間才奪下1位的組合？

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