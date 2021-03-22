Brave Girls侑廷稱香港為故鄉　6名曾居港的韓星　誰讀陳守仁小學

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韓國女子組合Brave Girls，成功憑著4年前發布的歌曲《Rollin'》「逆主行」翻身，除了被強制召回音樂節目打歌之外，更獲得了出道後首個冠軍。近日，有網民翻找成員侑廷的IG時，發現她原來過去曾經在香港留學。除了她之外，以下這些韓星都曾經在香港生活。

BRAVE GIRLS侑廷去年曾在IG貼出在港的照片，並稱香港為「故鄉」／IG@braveg_yj

BRAVE GIRLS近日人氣急升後，有網民在成員侑廷過去的IG裡，找到她曾經幾度貼出以香港為背景的照片。其中在2020年6月5日的照片更寫著「我懷念的故鄉香港」。原來，她在學時期曾經和姐姐一起到香港生活。以下6名韓星，過去都曾經在香港生活，或者擁有香港籍。

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13個曾赴韓國發展的華人明星近況

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