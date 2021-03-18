撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-18 16:00

還記得你第一套看的韓劇是哪一套嗎？會是最近的大熱《驅魔麵館》？還是差不多20年前的《天國的階梯》？Facebook群組「90年代回憶」近日有網民開帖討論「第一套看的韓劇是哪套」，最多人提的，竟然不是《大長今》？

《浪漫滿屋》

相信現時不少人都是透過煲劇平台NETFLIX追劇。回想10多年前，當時網絡科技還未發達，除了看電視播的劇集之外，就需要另外購買DVD。有網民最近在Facebook群組「90年代回憶」開po問「各位第一套睇嘅韓劇係邊部」，引來過千名網民留言討論。以下這10套，是最多人提到的劇集。



👇👇👇那些年港人第一套看的韓劇，有你的那一套嗎？👇👇👇

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