殯儀館請仵工頂薪$45,000　小一學歷都得！一工作條款惹細思極恐

以往要投身殯儀行業，除了要夠膽也需要有人脈才較易入行，但近年多有「外行人」入行，部分工種入職要求低，但薪酬卻頗可觀。最近有殯儀業請仵工，工作內容不算複雜，亦只需小一學歷，但人工卻最高頂薪$45,000 ，惹來網民熱議。



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近日紅磡有殯儀公司發出招聘廣告聘請仵工，工作內容並不算複雜，負責棺木運送、處理遺體、殮房清潔，亦要幫先人遺體化妝，每月薪酬待遇就視乎工作量而定，最低也有$30000起，頂薪高達$45000，多勞多得。而每天上班時間由七點至四點，每週工作6天，輪休制，間中需要超時工作，更列明員工約7天需輪值通宵班一次。最值得留意是資歷要求，該筍工雖然要求有三年經驗，但沒有要求是哪種經驗，而且不論男女，學歷只需小一程度，能說良好粵語及讀寫中文便可應徵。

帖文一出後隨即有殯儀從業者轉發到threads，並有極多網民留言回覆，網民反應兩極，有網民認為工作內容需幫先人化妝，以及上班時間較為特殊，需要上夜班，整體並不算吸引，「返6日，要shift、要通頂、要ot，返工時間kam，仲要人工寫得勁唔清晰，加埋特殊嘅工作內容，攞返個中間數其實人工唔算好吸引」 、「唔好以為真係好容易，呢份人工我可以話俾你聽一啲都唔易賺 信不信由你！」、「通宵工作不可怕，但做呢行，仲要做通宵，呢個先可怕」、「先人化妝3年經驗都唔會呢個數啦」、「絕對唔係一般人可以接受同忍受到嘅一份工作，無論係身理、心理上都非常之難忍受！」

《破地獄》劇照

但同時都有網民對此工作感興趣，「我想加入」、「點解我會有興趣」、「只有咩都無所謂，乜都唔怕既人先適合，唸住觀音經返工」、「即刻睇睇！」，亦有網民在留言詢問樓主「其實係咪一定要有經驗或者有關知識才會受聘？」，而樓主亦在留言回覆該網民「好有緣份嘅都可能會請」，因此看來三年經驗並不算硬性要求。