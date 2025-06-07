工作學業壓力大？風水師教5家居格局須避開　樓底低要做「1件事」

居家風水，往往是相當影響到居住在裡面的人的運勢重點，無論是人際關係、事業、賺錢等等各方各面都是。



台灣命理專家湯鎮瑋老師便分享最容易造成「壓力大」的風水格局，趕緊檢視一下現在的住家或者租屋處有沒有以下這5種格局，或許就是你無形當中運勢不順遂的原因！

5種會造成壓力的風水格局，風水師教你破解運勢受阻家居佈局，改善運氣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

5種壓力大風水佈局 風水師提醒易影響運勢 阻礙事業發展（01製圖）

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1. 室內高度太低

湯鎮瑋老師認為室內挑高最好要有3米2，不然最低也不能低於2米6，尤其最重要的是客廳以及走進大門的玄關。因為從風水學來看，有所謂的「明廳暗房」，客廳要相對其他房間大且高，居住者的運勢才不會有一直受到擠壓或身心無法舒展的問題。但假如房子的天花板真的比較低，可以擺放立燈且將光源往上照，讓整個空間藉由光源更有通透感，也能起到化解壓力的作用。

2. 狹長型格局

狹長型的居家格局代表中間的地方採光會不好，而家的中間屬於太極的所在之處，採光不佳也會影響到運勢，尤其狹長型的格局容易在中間會是升降機、樓梯、廁所等不利風水的，就容易造成居住者運氣不好的壓力，做很多事情都會遇到一些稀奇古怪的事情給影響，付出的努力卻得不到回報的感覺。

3. 空氣不流通

從居家來看，最基本的就是每個空間最好都要有對外窗，尤其客廳若沒有對外窗，除了容易潮濕陰暗以外，不夠流通的空氣或者沒有陽光進來，居住在這裡的人都會在運勢上受到阻礙，包括住家的人和或者事業的發展等等。此外，如果家裡的東西亂擺放，也會造成氣場不佳而影響到運勢。

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4. 孤立、沒有靠山

有些房子在同個社區中特別突兀，加蓋得過高或者最顯眼，以及在同個區域中都是矮房，卻蓋了一棟高樓，就會顯得孤立無援，容易導致貴人無法接近。

5. 重點場域有樑柱壓到

房子一定要有樑柱才會穩，但切忌在大門口上方不能有樑，否則就會讓進門的人都有很大的壓力，此外客廳內不要有太過大的樑，如果避免不了的話，可以透過在樑下放置鏡面元素的物品或者間接照明來化解煞氣，另外像是財位、爐灶、床、書桌等等地方也最好要避開樑柱，不然就容易在各方面會產生不小的壓力。可倘若有些地方避免不了，也可以在樑柱放置「風水文公尺」來化解。

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