政府工｜入境事務主任招聘頂薪83K　4大入職要求！DSE+零經驗都得

紀律部門人員薪優糧準，是不少人心目中的筍工。不過除了某幾個全年招聘的職位，例如警察、入境事務助理員等之外，其他紀律部門的職位就要睇有無空缺。今日(5日)入境事務處最新公開招聘入境事務主任，最低入職要求是DSE成績合格及通過體能測試就可以申請，職責内容是一般行政及督導工作，月薪起步點高達45K，無需工作經驗，非常適合對體能有信心的新鮮人申請。



入境事務處-入境事務主任

月薪：$45,715起

截止日期：30/06/2025 23:59:00

+ 4

入境事務大樓（資料圖片）

入職要求：

(a)

(i) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷（註）；及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲「一級」或以上成績，或具同等成績；或

(ii) 持有本港大學頒授的學士學位，或註冊專上學院在註冊後頒發的文憑，或本港任何一所理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院頒發的高級文憑，或本港高等教育院校頒發並獲認可的副學士學位，或具同等學歷（註）；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 ；或

(iii) DSE五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/ C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(b) 通過體能測驗；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；及

(d) 能操流利廣東話和英語。

注：現正修讀大學學士學位，並將在2026或2027學年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2026或2027學年內取得所需學歷資格（即持有由香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷），才會獲聘任。

入境事務處團隊的日常工作（入境事務處）

蜜雪冰城「液斷減肥法」小紅書瘋傳！內地女飲3款手搖讚一日瘦4斤

腦退化患者漸趨年輕化！醫生列5大腦退化症病徵 中兩項已高危！

Megabox嘉禾戲院6.9租約滿結業 內地女力捧香港戲院睇戲4大優點

職責：

- 主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務（包括一般行政及督導工作，當中包括但不限於偵查偽造證件）

（須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須在香港特別行政區以外的地方工作。）

薪酬

紀律人員（主任級）薪級表第7點（每月港幣45,715元）至紀律人員（主任級）薪級表第22點（每月港幣83,840元）

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年

（2）成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

44歲媽媽患末期癌赴瑞士安樂死 臨終前跟小女兒一句話全網淚崩

M記Big Mac原本叫這名字？麥樂雞形狀有意思？揭10個麥當勞冷知識

申請手續：

郵寄 Ｖ

互聯網 Ｖ

(1)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2)把填妥的申請表格親身遞交或郵寄到新界屯門青山灣青山公路82號入境事務學院地下高層入境事務處招聘及訓練研究組。

(3)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(4)申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。