香港迪士尼「中二病」船長搞爛GAG熱爆網　背後辛酸認1件事最難

「森林河流之旅」屬香港迪士尼元祖級遊樂設施，大家一邊坐船一邊睇船長「表演」。近日，有網民在Threads及小紅書分享，船長們表演及對白巧妙運用時下當紅迷因引人大笑的影片，結果片段火速爆紅更成為網絡熱話。兩人接受訪問時更剖白由準備到實戰都不簡單，但感受非常深刻。



船長CK正在介紹途中遇到的野生動物（香港迪士尼樂園）

誇張演技及搞笑爛GAG對白深入民心

兩名大獲網民的好評的船長分別名為Snowman和CK。其Snowman憑藉搞笑對白與吸睛力十足的戲劇化動作大受歡 迎，更被小紅書網民暱稱為「中二病船長」。他在駕駛船隻時七情上臉面，再配合誇張的動作，尖叫著「老天爺救我呀！啊！」，一系列滑稽演出令人捧腹大笑。而另一名船長CK則憑創新橋段及唱反調而深入民心，自創出不少搞笑對白，包括「河馬喺度啊，你哋全部唔好撞埋嚟啊，全部同我出街瞓，唔好跟住我！」、「啊，中了飛鏢的記得拔出來自己拔出來扔回去給他們的哈，他們會循環再用的哈」，令現場賓客和一衆網民哄堂大笑。

船長Snowman擺出搞笑表情令人大笑（香港迪士尼樂園）

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網民一致好評：好笑！敬業！

對此有不少網民紛紛留言「笑死」、「好正」、「演技一萬分」，另一方面也有網民大讚兩位敬業，指「好欣賞呢一類打工仔，仲keep到個mood，個人應該好fun」、「工作態度超認真，前途真無可限量」、「敬業的人好棒！」。

網民留言（threads截圖）

網民留言（threads截圖）

網民留言（threads截圖）

網民留言（小紅書截圖）

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笑點背後的挑戰與滿足

兩名船長雖深受賓客喜愛，但他們受訪時不禁慨嘆背後難處。Snowman 分享： 「要在八至十分鐘的船程内，找到賓客有共鳴的笑點，其實是很大挑戰。能令到賓客全情投入，船程結束回到碼頭時報以熱烈掌聲，那一刻最有成就感。」他印象最深的一次，是成功帶動全船賓客一起合唱。

船長Snowman（香港迪士尼樂園）

CK也表示每當想到新橋段，她便會實測看看賓客的反應，其中一個大受小朋友歡迎的橋段就是鱷魚會咬人屁股。CK指不少賓客喜歡唱反調：「原本的劇本是讓賓客跟大象說不要噴濕我，我們就改成叫賓客不要和大象講 hello，否則會被噴濕，結果賓客反而更愛說hello，成功激發他們投入故事當中。」她還提到其他船長的有趣經歷，例如曾有印度賓客看到大象神時起身鞠躬，船長基於安全理由提醒賓客坐下，亦從賓客身上學到更多宗教知識。

船長CK（香港迪士尼樂園）

迪士尼方指目前「森林河流之旅」共有 50 多名全職及兼職船長，一名全職船長每周平均出航近 100 次。新手船長需接受為期一周的訓練後方可正式啟航，每位均能以粵語、普通話及英語三語導航。船長每三個月也會接受由樂園營運部和娛樂事務部導演進行的表演評估，獲得改進建議。