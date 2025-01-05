星座愛情｜12星座被暗戀指數排名　白羊易陷明戀、冠軍是人氣王

都説有一種幸福，叫做你暗戀的對象剛好也在暗戀你。



雖然未必每個人都能夠體會到這種幸福，但能夠被一個人小心翼翼喜歡着，確實是一件足夠幸福的事情。今天就讓我們來一起盤點一下，12星座被暗戀的可能性，都有多高~

你的星座被暗戀的可能性有多高？12星座人氣王原來係性格、外貌同樣出眾的「這位」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

揭12星座被暗戀機率 白羊易陷「明戀」 冠軍這位堪稱人氣王（01製圖）

+ 32

1. 白羊座｜牡羊座

被暗戀的可能性：45%



白羊被暗戀的可能性低，可真心不是説他們沒有吸引力，實際上暗戀他們的人也不少。

只不過相比於享受被暗戀，更喜歡直來直往的他們如果也剛好對對方有意思，一定會更傾向於捅破窗户紙，陷入更加甜蜜的「明戀」之中啊。這樣説起來，被暗戀的可能性，自然就降低了不少了哦～

2. 金牛座

被暗戀的可能性：40%



金牛雖然很有理財腦，但很可惜沒有戀愛腦，在日常交往的過程中，性格中很多的閃光點，都會被自己的固執和慢熱遮掩掉。

很難在幾次見面，或者是短時間內，將自己有吸引力的一面展示出來，所以很難成為一眼就愛上的那種人，被暗戀的可能性也直線下降。

3. 雙子座

被暗戀的可能性：65%



雙子座真的是一個比較外露的星座，交流能力強，同時涉獵廣泛，很多東西都多多少少懂一些，很容易成為異性憧憬的目標，所以被暗戀的可能性是真的不低。

但面對難以「把控」的雙子，對方能不能將這份情愫維持住，甚至説發展成為地上戀情就是一個很難説的事情了。

4. 巨蟹座

被暗戀的可能性：80%



以巨蟹得誰對誰好的性格，很容易給周圍人留下非常温柔，非常會照顧人的印象，長期接受到巨蟹照料的人，很容易成為他的「信徒」，所以巨蟹算得上是被暗戀可能性很高的星座之一了。

提醒暗戀着巨蟹的朋友們，想要成為他的唯一，下手一定要早，不然～嘿嘿嘿～

5. 獅子座

被暗戀的可能性：85%



獅子也是被暗戀可能性非常高的星座之一，這一點和他們對自己要求高，而且超級自信的狀態有着密不可分的關係。

因為對於自己有絕對的自信，這使得他們無論在哪裏，在甚麼場合，都能夠凸顯出自己的優秀，成為人群中最亮眼的存在，自然也是能夠吸引更多人眼光的存在囉！

6. 處女座

被暗戀的可能性：35%



處女座被人暗戀的可能性有，但是算不上高，畢竟對於他們來説，挑剔已經成為了生命的一部分，所以有的時候未必能夠做到討喜。

但是，能夠從這一個所謂「缺點」身上移開視線的朋友們，在一次次接觸中，就會了解到他們靈魂中更加有趣的一面，能挖到寶也説不定哦！

7. 天秤座

被暗戀的可能性：90%



不是天秤吹牛，像他們這種無論是性格，還是外貌上，都比較出眾的朋友，必須是暗戀可能性最高的星座之一了。

畢竟能看對眼的多，能合得來的也多，但既能看對眼又合得來的，是真的不多。而作為傳説中的百搭星座，天秤的實力那是有目共睹，拿第一名沒毛病！

8. 天蠍座

被暗戀的可能性：50%



在對天蠍的喜好上，大多數人都是非常兩極分化的，喜歡的人超級喜歡，覺得他們有擔當有能力招人喜歡，可以一個小小細節就瞬間愛上。

但討厭的人超級討厭，覺得他們控制慾太強事還多，所以被暗戀的可能性，處於一個非常平均的狀態，並不是説他們的魅力不夠哦～

9. 人馬座｜射手座

被暗戀的可能性：60%



人馬座的個性非常陽光，而且非常善於活躍氣氛，而且對各種活動都非常感興趣，能夠適應各種場合，甚至於成為朋友聚會中的焦點也不在話下。

這樣的性格和行為習慣，會讓他們更容易結交朋友，同時也更容易成為別人的暗戀對象，畢竟誰都希望身邊有這樣一個開心果呀。

同場加映：星座愛情｜追到你就走的4個星座 獅子只想征服、水瓶話分就分（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 16

10. 山羊座｜摩羯座

被暗戀的可能性：65%



大多數的山羊座，都是事業心很強，工作能力很強的人，單憑這一點，就會讓很多人覺得靠譜又安心，對他們生出好感。

而在與他們逐漸交往的過程中，漸漸看到他們非常有趣會玩，非常享受生活的一面，説不定就真的會慢慢地，將自己的心交出去哦～

11. 水瓶座

被暗戀的可能性：30%



在與人交往的過程中，如果説山羊是有點被動，那麼水瓶就是有一點點吃虧。

因為不願意迎合人群、也很少主動跟別人坦露自己的性格和生活細節，就很難給人留下深刻的印象，但一旦有人真的深入瞭解了他們，多半會被他們的與眾不同深深吸引，在心裏為他們留下一個專屬位置。

12. 雙魚座

被暗戀的可能性：75%



傳説中的可鹽可甜，就是雙魚們啦～無論是雙魚男還是雙魚女，他們都非常細膩，因為在與人交往的過程中，能夠顧及對方的感受。

所以很容易給人一種聊得來，又温柔的感覺，越是和他們交往，越是想要沉溺。所以被暗戀的可能性也可以説的上是很高了。

有的人天生討人喜歡，感覺只是按部就班地生活着，就有一大堆的桃花湧上前；而有的人呢，缺需要稍微多接觸一段時間之後，才能夠讓對方看到自己的閃光點。不過這都並不妨礙「春天」的到來，總會有個人會為你傾倒，願意守護你一生的～

同場加映：12星座暗戀人的小動作 金牛、處女在等你做主動（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】