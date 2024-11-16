星座愛情｜追到你就走的4個星座　獅子只想征服、水瓶話分就分

遇到下面這些釣魚佬星座，你願意上鈎嗎？



獅子座

征服欲很強的獅子，越是對自己愛理不理的人，他就越想拿下。可一旦得手，又會覺得對方也不過如此，花心思經營關係實在麻煩，瞬間失去興趣。可氣的是，每當對方就要放下時，他又會來撩撥一下，撓得人心癢癢。

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女生最不想交往的男星座TOP 5（IG@tvn_drama；01製圖）

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雙魚座

純愛表演家雙魚，不能説毫無真心，但的確不似展現出來那般在意，尤其是面對愛慕自己的人。他在心裏默默享受那種「你以為我不能沒有你，實際上是你不能沒有我」的既虐又爽的感受。當極致的戲劇衝突感下降，他就另覓crush，作為導演那自然是期待下一部劇。

水瓶座

因為天性好奇和友善，水瓶總能迅速地推進和陌生人的關係，短時間內變得很熟悉。沒體驗過這種速度與激情的人很容易上癮，他自己卻並不會輕易栽進去。面對分離他總是果斷，抽刀斷水而云淡風輕，其他人的愛恨情仇都不甚在意。

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天秤座

錯覺警告！其他上榜星座愛與不愛的信號至少是明確的，但天秤嘛，就看對方是否擅長自欺了。20℃的水會讓受凍的人覺得暖，緩過來又覺得遠遠不夠，就像他來到對方生命裏的樣子，好像短暫地愛了一下。

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