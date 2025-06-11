Labubu供不應求！山寨版都賣9000隻「Lagogo」激似電子狗仲識唱歌

LABUBU盲盒繼續熱爆，尤其是隱藏版的炒價非常高。 根據內地媒體報道，連一些仿冒LABUBU工廠都開始出現供不應求的情況，當中有廠家銷售疑似仿冒的「Lababa」「Lagogo」，而且銷售量也不差。《開罐》記者翻查網購平台，也發現有不少仿LABUBU的公仔發售，除了有「Lagogo」之外，還有非洲版的「labuly」公仔！



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綜合內地媒體報道，隨著 LABUBU 持續火爆，單個隱藏版的炒價可能達到1500 元人民幣，甚至更高. 普通款的炒價也明顯超過官方定價，整套盲盒的炒價也可能達到1000 元人民幣以上. 例如，原價99 元人民幣的LABUBU 3.0 盲盒，在二手市場上可能炒高至2300 元人民幣，甚至是1500 元人民幣，漲幅高達14 倍以上。

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仿冒LABUBU傻傻分不清？

LABUBU 的熱度更令一些仿冒工廠都出現產能不足。在批發的網上平台上，有多個廠家生產、銷售高仿版 LABUBU。有廠家跟媒體表示，若訂單需求量大，需等兩三天才能發貨。此外，亦有廠家開始銷售與原版差距較大的「Lababa」「Lagogo」，銷量已達9000件。「Lagogo」是外貌跟LABUBU相似，不過卻是四腳著地的電子狗，不但可以電動行走，臉部還會發光、會搖尾巴和唱歌。記者從內地網購平台所見，一隻「Lagogo」公仔約售人民幣27元至36元不等，還有一隻叫非洲版全黑「labuly」公仔，售價折後則為45元人民幣。

生產和銷售此類仿版 LABUBU 是否侵權？廣東中安律師事務所合伙人、粵港澳大灣區國際仲裁中心仲裁員潘翔表示，LABUBU 獨特形象受國家的著作權法保護，若商家未經設計作品作者授權，擅自使用、複製、仿造，侵犯了著作權。即使商家有細微改動（如顏色差異），如果整體視覺效果近似仍構成侵權。而且未經商標註冊人的許可，擅自使用、銷售、偽造 LABUBU 商標或相似、誤導性商標（例如電子狗「Lagogo」），都屬於侵犯商標註冊人的商標專用權。