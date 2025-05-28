蒼井空為大富豪做開幕嘉賓　神級天后5個原因為何能叱咤AV界

大富豪夜總會在2012年結業後，2023 年11月得到財團垂青，重金一億打造全新《大富豪 BIG BOSS GENERATION》，6 月14日(星期六) 開幕當天更會邀請了前日本AV天后蒼井空來港，出席開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。

今日後生仔可能只知曾有蒼井空這個AV女優，卻未必知當年她是如何叱吒AV界，《開罐》整合了資料，讓大家認識這位AV天花板級別的女優。



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蒼井空可說是不少老司機心目中的初代女神，今年44歲的她在2002年出道，當年有「童顏巨乳」的稱號，2004年已屬Ｓ１級別女優，及後她更涉足中國娛樂圈，被稱為「蒼井空老師」，一開微博帳戶即大量吸粉，當年更有傳出席中國活動８分鐘寫４個毛筆字已收千萬人民幣。

雖然自2011年起已沒有新作，不過蒼井空直至2017年才在當年的Twitter (現在X) 表明「不再具有AV女優的身分」,2018年宣布結婚,嫁給在東京擔任DJ的NON ，2019年更誕下孖B。有消息指蒼井空當年為不影響小朋友日後成長，曾動用日本的「5年條款」政策，要求發行片商將她過往的AV作品下架及停售。

不過蒼井空在2023年的訪談中曾透露，雖然她退出AV界後結婚生子，但仍不時遭到網絡欺凌，連現年4歲的雙胞胎兒子也不能倖免：「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」，她心想「到底是誰決定你很可憐？」。

42歲蒼井空爆兒子遭欺凌 7個退役AV女優近況公開！最成功竟是她

👇👇👇為何蒼井空可以由AV女優變殿堂級女神👇👇👇

【1】站在起點的領路人

蒼井空的崛起時機，適逢90年代尾網絡大爆炸的年代，比起過去只可以看VCD的年代，蒼井空是第一個在網絡上廣為傳播的女優。畫質也有大幅進步，就如打開了一扇新的大門。試想像一下，當你進入了一個新世界，第一眼就看到了她甜美的臉孔、均稱的身材，那麼清晰、明亮，她不會在你心中佔了一個特別的地位嗎？之後的確有很多比她出色的女優出現，不過男生對自己的「第一次」，總會有著特別的情意結，因為她是我們，由起點開始就陪著的領路人。

蒼井空的在大家心中都有一個特殊地位。（網上圖片）

【2】蒼井空之夜

「蒼井空之夜」發生在2010年4月11日，那天晚上一個消息在網絡上引爆「蒼井空開Twitter（今日X）了！」日本的網民自然會開始追隨，最令人目瞪口呆的，是中國出現了超大規模的翻牆潮，一夜之間數以萬計網民翻牆追隨Twitter，蒼井空亦特地在twitter發文「感謝中國的球迷」，誤將fans譯成了球迷，引起另類的討論。更有人笑言，蒼井空之夜促進了一代網民的翻牆技術，可見她的魅力之大，而蒼井空也搖身一變成為蒼井空老師。

蒼井空會在網上分享生活點滴。（網上圖片）

【3】善用網絡

其實她未有明確表示「引退」二字，不過在開設微博之後一年，也就是2011年，在作品《ギリモザ エスワン8時間 Special》之後，就沒有推出過新作，雖然發片已經停止，不過她的twitter更新的非常頻繁，亦非常熱情地跟網友互動。在看到了「蒼井空之夜」中國網民的熱情之後，更開設了微博帳號，為了打入中國市場，而努力學習中文。她更可以說是一個網絡行銷的教科書級案例，不論是片商的包裝，還是她個人經營，都令她的人氣節節上升。

連生BB的最新消息，都第一時間在微博上公布。（蒼井空微博截圖）

【4】國際視野

蒼井空的團隊非常努力為她佈局之後的發展，先是參演電影、出演電視參加綜藝，之後轉戰海外，進攻中國、微博互動、毛筆題字等，蒼井空亦非常努力令自己走出日本，能說非常流利的中文，英文也不錯，在2012年釣魚島爭議之間，更用毛筆字寫出「日中友好」，於是出現過一句口號「釣魚島是中國的！蒼井空是世界的！」而她成功打入國際市場，亦令其他後來者如波多野結衣等，提供了一個仿傚的對象。

而近日她接受日本東京電視台的深夜節目時，提及當年外界謠傳「2013年寫書法賺進1000萬人民幣」一事，換算當時匯率為1億5000萬日圓。蒼井空則表示她自己也有聽聞過，但「反正我是個領薪水的，那筆帳有沒有進來我戶口都不知道。」

蒼井空成功打入華人市場，成為其他女優努力仿傚的對象。（網上圖片）

【5】超高EQ

之前說的，多多少少都有團隊的經營，但一個人的修養，卻是如何都經營不出來的。她把自己在鏡頭後的另一面，也跟網民分享，更大方互動。她沒有對一些惡意的言論進行封鎖、刪除，反而非常大方地回應。其中一句令人們佩服的回應，至今仍令人津津樂道。有人問：How many men have you slept with？（你跟多少人睡過？）她回應：

I am a virgin.

網上的直播有近200萬名觀眾。（Abema TV截圖）