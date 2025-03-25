G級人氣AV女優考入日本名牌大學　學霸身份曝光！網民讚：超勵志

在事業高峰時選擇暫別AV界的火辣G級身材超人氣女優「音駒貓」（原名：明日見未來），近日在其社交平台曬出「慶應義塾大學經濟學部」錄取通知及學生證件照，表示為入學做好準備，令極多網民表示驚訝並留言討論。



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近日曾風靡AV界的超人氣女優「音駒貓」（原名：明日見未來）在社群平台X宣布她已成功考取日本頂尖學府「慶應義塾大學經濟學部」，表示「即將展開新挑戰！」並附上證件照，透露已為入學做好準備。AV達人一劍浣春秋還在網上發文道歉，「原以為她淡出後迷失方向，沒想到竟是考上頂尖名校！」 ，除了獻上祝福外，也向這位已經退出事務所的前AV女優道歉。

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音駒貓早年曾擔任護理師，同時以不露臉的YouTuber活躍於網路，憑藉大尺度身材影片吸引數十萬粉絲，在2021年，她加入知名片商MOODYZ，以藝名「明日見未來」正式出道，因傲人上圍被譽為「年度期待新星」，迅速累積高人氣。

然而她在事業高峰時選擇暫別AV界，並積極轉型創業，一度籌備男性減重中心，如今再度以「音駒貓」慶應大學準新生之姿身份回歸大眾視野，令粉絲驚喜不已並覺得超勵志，「不管什麼性別，每個人都該有想怎麼過就怎麼過的權利！」、「真正的勇敢是走自己想走的路」、「走自己想走的路，有實力沒什麼不對」、「沒想到是學霸，真厲害」。

慶應義塾大學被譽為「亞洲第一私立學校」，經濟學部更是競爭激烈的熱門科系，在2025年發表的QS世界大學排行榜顯示，慶應義塾大學位列全球第188名，在亞洲大學排行榜中則是排名第48名，經濟系則是這所大學最早設立的三個學系之一，在日本學界非常有影響力。