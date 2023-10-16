【露營/露營營地/露營地點/免費營地/政府營地】肺炎疫情爆發，不少港人選擇露營郊遊，享受慢活。對露營新手來說，營地設施齊全，水源充足及有食物清水補給最重要。不過如果營地有得睇日出、更可以打卡影相，放上社交網站呃like！《Opener 開罐》整理6大靚日出免費營地，部分營地更有海景，包括大嶼山籮箕灣營地及昂坪營地、東平洲營地、馬鞍山昂平營地等。



露營有得睇日出更加有度假的感覺！（駱煥琳攝）

漁護署及康文署管理香港的免費營地，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港6大靚日出的免費營地，清晨望住大個鹹蛋黃慢慢升起非常有詩意，露營人士又可打卡影相呃like！不少營地更有無敵大海景，夜晚更成為觀星熱點，適合情侶度過浪漫一晚！大部分營地環境舒適、周圍被綠草包圍，部分更設有燒烤爐及容易取得的水源。

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記者整理全港6個有大海景的新手營地，方便新手露營人士打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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露營新手或會怕去camp無得沖涼太麻煩而卻步？因此不少懶人會趁週末去離島Glamping（豪華露營）或收費營地度過休閒的一天。Glamping營地提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有。部分收費營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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