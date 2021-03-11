撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-11 18:25

雖然放屁是尷尬事，尤其約會男女神時放屁更尷尬不已，不過放屁不光是正常生理反應，更反應你身體部分是否出現問題。據內地媒體報道，一名27歲女生一日內狂放超過20個屁，更出現肚痛、腹瀉等症狀，起初她不以為意，惟最後醫生檢查後確診大腸癌。正常的屁應該是無味，或帶有輕微硫磺味，如果發現屁味出現異常，記得要搵醫生檢查。《開罐 Opener》整理專家分析放屁的成因及7類放屁氣味代表甚麼身體警號，原來吃得太多蛋白質，放屁會帶異味！

放屁是人之常情，不過不同氣味的屁代表身體不同警號。（《三流之路》截圖）

根據內地媒體《北青網》報道，一名27歲的女生一天內狂放超過20個屁，加上她無法忍住不放屁，因此對她工作造成困擾。除了狂放屁，她更出現腹痛、腹瀉等腸胃不適的症狀，但她不以為意，還以為是自己飲食不當導致放屁。最後她在家人的建議下到醫院檢查，結果發現她患上第三期大腸癌。

正常人每天會放屁約12至25次，但不少人放屁時習慣性忽略屁的氣味。其實不同放屁的氣味加可以反應身體哪些部位出現問題，例如吃過量的蛋白質會產生惡臭、放屁時帶有血腥味有機會是腸胃出現問題！👇👇👇點圖即睇2大放屁成因、7種放屁氣味👇👇👇

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

+ 5 + 5 + 5

放屁是正常生理反應，不過在大庭廣眾之下放屁，實在使人尷尬萬分，因此不少人都會選擇忍住不放屁。不過忍住不放屁的壞處多多，而且5分鐘後又會捲土再來。台灣網紅兼中醫師77老大於YouTube頻道拆解放屁，包括臭屁及多屁的成因及解決方案，亦提醒大家不要忍屁，因為忍屁的成功率只有4成，更壞處多多！

👇👇👇點圖睇專家分析4大多屁及忍屁壞處👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：專家教6招預防潮濕天腳臭問題

初春天氣潮濕多雨，加上氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

👇👇👇點圖即睇2大腳臭成因、專家教6大腳臭解決方法👇👇👇

想知餘下3個方法是什麼，立即點擊內文：後生仔駝背／烏龜頸／骨盆前傾？專家教3招自我檢查、6招改善姿勢