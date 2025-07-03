日本地震｜7月5日預言懶理　著名玄學家現身日本被讚：冷傲退預言

漫畫《我所看見的未來》預言2025年7月5日日本會有大災難/地震發生，隨著日子迫近，港人紛紛避之則吉，減少到日本旅遊，連日本政府都勸港人勿信謠言。香港堪輿學家蘇民峰亦曾分析東北地區如日本等地或有大災難，但他決定懶理預言，照原定計劃去日本旅行，近日更在IG分享自己在東京大吃大喝！



懶理日本大災難語言 食盡好西住靚酒店

日本大災難末日預言滿天飛，不少港人都因此避免到日本旅遊。堪輿學家蘇民峰自己亦曾分析2025年日本等東北位地區是病位，不建議人們前往日本旅行，但就講「人算不如天算」，照原定計劃，日前出發前往日本東京旅行。

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蘇師傅亦不忘更新IG，分享自己出發到日本落地後的旅遊寫真，帖文中還標註所在地，證明蘇師傅正身處東京。帖文中所見，蘇師傅不停食好西，走遍中目黑站、新宿區、銀座等景點大快朵頤，喝香檳、吃魚拉麵、燒牛肉、咖哩飯、辣牛肉湯、鰻魚飯等美食。期間更批某一間幫襯近10年的東京銀座鰻魚飯店店員態度轉差，令他感到失望云云。

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網民大讚：「冷傲退預言」、「安心咗好多」

就蘇師傅不畏預言照出行日本，不少網民紛紛到他的IG留言講到看到蘇民峰身在日本，對於預言也感到安心，「蘇師傅冷傲退預言」、「即係日本唔會地震啦」、「師傅！見到你過嚟我安心咗好多」，而蘇師傅亦有對回覆表示讚好。

網民留言截圖（Instagram）

其實蘇師傅於今年農曆年初一上TVB節目《流行都市》時，也曾特別提及今年日本、韓國、阿拉斯加等東北方位國家位於病災難位，容易發生災難，因此不建議人們到日本等地旅行。不過蘇民峰自己亦指風水術數上也很難算到哪一天會發生災難，指「人算不如天算，你都好難計邊一日」，並指自己已預定4月和7月的機票酒店前往日本。

蘇民峰指2025年病位及災難位在東北方。（TVB《流行都市》截圖）

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自2025年年初開始，關於7月5日大地震的預言在網上討論不斷，亦打擊港人到日本旅遊的意慾，香港航空更取消7月及8月往返香港與鹿兒島及熊本航班服務，最新消息大灣區航空7月2 日宣布，９月停飛米子及德島。《我所看見的未來》作者龍樹諒雖近期改口表示「那天不一定會出大事」，但另一邊廂日本高僧三木大雲就表示「如今年沒災害就辭去職務」，讓人猜測不斷，《開罐》整合了對於日本大地震的5大說法，無論何時何地，大家也要提高防災意識！

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