7.5大地震預言倒數？龍樹諒/楊天命/日高僧三木大雲等5大說法一覽

自2025年年初開始，關於7月5日大地震的預言在網上討論不斷，亦打擊港人到日本旅遊的意慾，香港航空更取消7月及8月往返香港與鹿兒島及熊本航班服務，最新消息大灣區航空7月2 日宣布，９月停飛米子及德島。《我所看見的未來》作者龍樹諒雖近期改口表示「那天不一定會出大事」，但另一邊廂日本高僧三木大雲就表示「如今年沒災害就辭去職務」，讓人猜測不斷，《開罐》整合了對於日本大地震的5大說法，無論何時何地，大家也要提高防災意識！



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日本鹿兒島縣外海近月發生500次有感地震，而在六月份關於7月5日大地震的資訊，不論是漫畫家還是玄學家也有更新！《開罐OPENER》就為大家合集了日本氣象廳局長、漫畫家龍樹諒、玄學家楊天命、玄學家七仙羽，以及日本高僧三木大雲的5大說法，大家不妨在出門旅遊前參考參考！

1. 日本氣象廳局長—官野村竜

NHK NEWS

氣象廳局長野村竜一曾在6月13日的記者會大談日本發生地震的可能性，他表示根據現代的科學知識，無法預測地震發生的時間與地點，因此此類說法是「謠言」，並呼籲民眾「不需要因這類資訊感到擔心」。但同時他也指出，日本隨時隨地皆有可能發生地震，呼籲民眾平時應確認防震準備。

2.漫畫家龍樹諒

《我所看見的未來》作者龍樹諒早前在漫畫書中預言世界將會有大災難，但在6月推出了新作《天使的遺言》，雖然他沒有撤回「7月大災難」的說法，但改口說「做夢的日期，不等於發生事情的日期，那天不一定會出大事」，也表示7月5日的預言，事實是當年在出版社的主導下匆忙寫下並出版，強調「有些不是出於我的本意」，更透過出版社聲明表示，只是想提升大家的防災意識。

3.玄學家楊天命

9BoThew 膠保廢@youtube 截圖

玄學家楊天命師傅近日接受YouTube頻道《9BoThew 膠保廢》訪問，大談關於日本地震的可能性，表示自己曾為針對7月和8月的地震風險占卜過兩次，答案都是「個天話係有」，他認為有頗高機會有七級以上的地震，提醒大家「7月及8月有得唔去就唔去日本住」，他亦明言自己這段時間亦不會前往日本，強調7月5日留在香港絕對安全，呼籲大家留在香港。

4.玄學家七仙羽

玄學家七仙羽早在今年年初預言日本將有地震，呼籲大眾不要去日本，而在今年六月接受日本富士電視台資訊節目《Mr.サンデー》訪問，表示4、5月已經發生了地震，已經應驗了她的預言，所以7月不會再有地震，直言「大家可以安心啦！」。

5. 日本高僧三木大雲

三木大雲の人類大会議@youtube 截圖

日本高僧三木大雲於個人YouTube頻道透露近期曾與漫畫家龍樹諒見面，三木大雲提醒「7月份要特別注意」，因為將會出現「赤氣」，即是「低空紅色極光」，在佛經中解讀被認為是地震來臨的前兆，因此他估計7月是太陽耀斑撞擊地球的高峰，有「時候到了」的意思，呼籲民眾做好防範，如確認逃生路線、防災地圖等，他過往亦曾成功預言前首相安倍晉三遇刺，對於今次七月的災難，大膽揚言「如果今年內沒發生預測的災害，願意辭去自己住職的職務」 。