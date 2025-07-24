職場躺平｜打工仔怨六點半收工好殘忍　呻無自由時間　網民反羨慕

打工仔怨六點半下班好殘忍？近日有網民在社交平台上哭訴六點半下班真的好殘忍，該網民稱自己在六點半下班，放工回要用近1小時，即七點半才到家，而做家務及晚餐時間需時約兩小時，完成後已是晚上十時，僅剩下1至2小時的自由時間。帖文引起大批網民討論，有人認同這是「真實打工人真實寫照」，但亦有網民反對說「我要是能六點半下班，笑都笑死了！」



每天在六點半才放工的事主，放工回家要用近1小時，導致自己晚上沒有自由時間。（《高斯電子公司》劇照）

有網民在小紅書發帖，指自己的工作在六點半才能下班對他來說真的很殘忍，回到家大概七點半左右，晚上十一時就要準備睡覺，不然明天就起不了牀上班，然後就是日復一日，什麼事情都做不了。他並且說自己每周只有星期日一天假期，所有要做的事情只能指望星期日。

事主日復一日都是這樣，什麼事情都做不了，只能指望星期日，十分苦惱。（《夏天不上班》劇照）

帖文一齣，引來網民議論紛紛，不少人認為真的太殘忍了「每天早六點起，七點到公司，晚上六點半放工，七點半到家，工資只有六千，到家必須先睡一小時才有精力起來煮飯吃飯洗碗」、「我靠熬夜來爭取多一點時間，一般凌晨一點到兩點睡」、「確實，六點半收工感覺沒有時間做自己的事了」、「別提了，六點半收工。過去菜市場，肉都賣完了」。

有網民羨慕：你上牀的時間我才收工啊

但是也有不少網民認為一點都不殘忍，「六點半就能收工屬實羨慕了......」、「這個時間收工的打工仔甚至還沒有未收工的打工仔多」、「六點半收工，我都不敢想像我會有多快樂。現在收工時間九點，實際要搞到十一點」、「你上牀的時間我才收工啊……」。

社交平台上有網民跟帖，表示自己在事主睡覺的時候才下班。（《無法成為野獸的我們》劇照）

還有一部分網友覺得，好不好也是要分情況的，「其實沒伴侶沒孩子的還好，回家洗個澡就上牀刷手機，我們單位那群單身年輕人都是九點或者十點才走，收工之後再附近吃個飯，然後在公司吹着免費空調，上着免費的網，刷刷視頻看看劇，還慳錢」、「我是早上八點上班下午六點收工，15分鐘到家，算是公司到家比較近，到家就有飯食，七點食完晚飯，剩下時間都是自己的」。