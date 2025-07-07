港漂碩士生$6000創業開咖啡館　1個月回本兼開分館！網民質疑1事

近年香港不同大小企業都開始裁員，反而掀起一股創業熱潮，不少年輕人以低成本、高創意的模式開拓事業。而最近就有一位港漂女碩士生，憑著對咖啡的熱愛與獨特經營眼光，僅用6000港幣就成功創立家庭式咖啡館，更在短短一個月內回本，成為小紅書上熱議的創業典範。



小紅書截圖

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有港漂女碩士生在社交平台小紅書分享自己的創業心得，網民開初只是因為喜歡喝咖啡而創業，只花了$6000創業，包括買入咖啡機、紙袋、杯、標籤機、咖啡豆、牛奶、果汁等用具與食材，認為家庭咖啡館創業條件不算太難，「一台咖啡機、一台手機就可以啟動」，應該「先開始，再完美」，稱最後僅僅用了一個月回本，在第二個月就開分館。

她認為許多人在創業時過度追求完美設備，反而錯失市場先機，而她使用的僅是價值3000港幣的基本款咖啡機，卻靠著嚴選高品質咖啡豆，打造出口感醇厚的招牌濃縮咖啡液，「只要咖啡豆質量過關，設備不需要買太貴的，$3000到4000的機器就足夠了」。

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家庭咖啡館收入主要靠三方面，「有分線上及線下」，線下主要做外賣咖啡與烘焙，舖位選址在工廈區與大學附近，但由於外賣限制大，派送範圍是一大掣肘，所以收入佔最少。其第二部份收入就是賣咖啡豆和咖啡濃縮包，可以派送到全港任何一個角落，有助將生意做大。而最後則是廣告收入，亦是佔最大收入部份，其中包括將廣告品牌方送的咖啡機變賣套現。

而留言最多網民問到關於食品安全的問題，「有香港商業登記證嗎？有飲食牌照嗎？」、「有興趣訂，可提供詳細食物牌照相片？」、「按照你的產品包裝，是屬於零售物品，那請提供你的生產地方，七加一食物標籤 ,製作成分等，如果你提供不到這些都是犯法！你不用懷疑，我是同業者！」，而店主亦在下面留言統一回覆，「不是屋企申請的牌照，是在工廈申請的正規食品製造廠食牌」，而在博主的小紅書號簡介下，亦清楚聲明自己有商業登記證。

作為店鋪經營者，無論是網上銷售，還是經營實體店鋪，任何人士如有意在本港的樓宇內烹製/或製造食品，以供外售予市民食用，必須在開業前向發牌當局申領食物製造廠牌照。根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物製造工場，皆屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

資料來源：香港小甜愛美式