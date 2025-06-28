殺害同事後7次整容！松山陪酒女郎殺害事件　諜對諜逃亡長達15年

假設有一天，你犯下了一場嚴重的犯罪，為了躲避警察的追捕，你又會付出多大的代價呢？



在1982年的日本發生了一場兇案，而犯下兇案的兇手為了躲避警察的追緝，透過整形的手段逃了長達15年，甚至即將撐過法律追訴期的效力，在這15年間，她換了足足七張不同的面容，引起了日本社會的巨大討論，今天，就讓我們來看看這起引起討論的「松山陪酒女郎殺害事件」吧。

7度變臉的日本陪酒女郎，因忌妒而殺人，展開長達15年的變臉逃亡之路（點擊放大瀏覽）▼▼▼

松山陪酒女郎殺害事件 為逃避追捕7度變臉 追訴期最後20日被逮捕（01製圖）

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發狂失控的忌妒心，讓福田失手殺人

1982年，故事的主角福田和子，是一名在愛媛縣松山市工作的陪酒女郎，她是屬於不怎麼受歡迎的陪酒女郎，與同一家店的另一名頭牌——安岡厚子相比，福田可以說是無人問津。除此之外，福田在現實生活中也必須扶養兩個孩子，加上貸款等等的因素，讓她在生活上有著極大的壓力。

8月19日，福田和子找上了安岡厚子，試圖與她借錢應急，但是遭到了拒絕，儘管如此，身為同事一場的安岡還是邀請福田進入家中喝酒，就在酒酣耳熱之際，福田和子見到安岡家中各式的名牌，而自己卻因為生活所苦，一時衝動下，福田失手將安岡厚子勒死在家中。

不斷的整形與諜對諜，展開了長達十五年的逃亡

深知不妙的福田和子，在安岡家中搜刮了錢財後，便聯絡了自己的丈夫，要求他幫忙自己，他們將安岡家中約莫900多萬日元的家具、衣物首飾等等物品全部搬上了車，並將安岡厚子埋在了20公里外的深山。然而，紙終究包不住火，警方很快地鎖定了福田的身分，也迫使福田不得不展開逃亡生涯，而被留在家中的丈夫則被警察逮捕，整起案件也正式曝光。

一開始，警方先是在愛媛縣附近搜查，然而，逃亡的福田早已經動了整容手術，並透過各式各樣的方式，來干擾警方的調查與追蹤，像是整形、刻意跑去很遠的地方打公共電話等等，讓警方一直難以找到她，若是警方有了動靜，福田又會像驚弓之鳥似的再次整形，並換個身分逃離警察的視野，前前後後，福田和子在警方的調查中有著七張不同的面容。

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法網恢恢，終究是疏而不漏

在這十五年間，福田和子不只逃亡，她透過化名與無數的人發展戀愛關係，甚至為了當上富太太而拚盡全力，然而，她總是過不了結婚的那道關卡，若是查上戶籍，她的身分就會暴露。警方為了追捕福田也更改了對策，他們透過電視向日本國民播放福田和子的通話紀錄，試圖透過聲音來獲取線索。

1997年，是這起案件法律追訴期的最後一年，只要過了8月18日，她便可以恢復自由之身，然而，她終究沒有等到這個機會。1997年7月29日，福田和子前往福井市的一家關東煮店，她是這家店的常客，然而，老闆偶然在電視上看見案件的相關報導，並且認出了福田和子的聲音，她與警方合作設局，終於逮捕了福田，長達十五年的逃亡劇，也終於拉下了帷幕。

被逮捕後的福田被依殺人罪起訴，並被判處無期徒刑定讞，2005年2月，她因為蛛網膜下出血猝逝，結束了她戲劇性的一生。

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大家怎麼看待福田和子的人生呢？

福田和子由於不想被捕，改名換姓，甚至不顧形象的逃亡，那超乎常人的堅持引起了日本市民的議論，而她也只要再不到一個月的時間，便可以成功逃亡，然而法網恢恢，被逮捕的福田和子，究竟是抱持著甚麼樣的心情呢？隨著她的去世，這些問題的答案也被一起帶進墳墓中了吧。各位讀者們，又是怎麼看待福田和子的人生呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】