13歲男童天籟之音全網爆紅！跟張敬軒撞樣　網民：好聽到起雞皮

川合結人在歌唱節目《現役歌王Japan》嶄露頭角打動評審，這位13歲少年亦憑清澈歌聲及可愛外型療癒一眾網民。雖然正式活動的時間不長，但川合的唱功及天份都不錯，更曾登上韓國節目舞台，令網民都很期待他的未來發展。



川合結人在歌唱節目《現役歌王Japan》嶄露頭角打動評審（《現役歌王Japan》）

一鳴驚人獲評審一致好評

川合結人出生於2011年12月11日，現時只得13歲，但已累積不少演唱經驗，近日更在節目《現役歌王Japan》引起關注。該節目從22名參加者選出頭7名，代表日本參加9月的《2025日韓歌謠大賽》，與韓國7名代表選手較勁，終極贏家更可獲1,000萬日元獎金。川合結人的清亮歌聲悅耳之餘，比賽狀態亦大勇，他在上星期播出的第一集演唱吉卜力動畫《魔女宅急便》插曲《めぐる季節》，一鳴驚人，自然的演出獲得網民一致好評。

川合結人演唱吉卜力動畫《魔女宅急便》插曲《めぐる季節》，一鳴驚人（《現役歌王Japan》）

《現役歌王Japan》開播前，川合結人在今年4月已受邀到韓國節目《한일톱텐쇼》表演，並演唱了日文版《You Raise Me Up》等歌曲。當與東亜樹合唱的《風の歌》前奏一響起，川合結人不禁用力吸氣再呼氣紓緩緊張，感覺相當青澀。幾個月過去他在台上已變得淡定不少，加上一把天籟之音，不少評判都紛紛按燈支持。

比賽開播數個月前，川合結人仍是聽到前奏會略顯緊張的青澀少年（《한일톱텐쇼》）

在東京街頭Busking被發現

在電視螢幕亮相前，川合結人已有將自己的唱歌片段放上社交網，還是中二學生的他，帳號暫時由媽媽代為管理。而他活躍在公眾面前的時間亦不算太久，大約在半年前有一名專門拍攝街頭表演者的YouTuber留意到他，拍下他在東京新宿、日比谷等地busking的片段，算是較早期的紀錄。至於《現役歌王Japan》就表示川合結人是「現役0年目」，即從未有正式演藝經驗。

大約半年前，一名專門拍攝街頭表演者的YouTuber留意到川合結人，並紀錄他busking的片段（YouTube @music紫乃）

被指跟張敬軒撞樣

由於川合結人是《現役歌王Japan》年紀最小的參加者，網民雖然希望他能順利代表日本出賽，但又擔心13歲的他會突然進入變聲期。根據近期川合結人上載到社交網的片段，他的歌聲依然清澈及穿透力強，而且偏高音，粉絲們暫時不用太擔心。至於香港就有網民認為川合結人外貌與初出道的張敬軒有幾分相似，期待他成為日本「軒公」大紅大紫。

被網民跟川合結人跟張敬軒不論外表、歌喉都有幾分相似 (資料圖片)

根據節目YouTube頻道公開的參加者背影照，川合結人（前排右三）是年紀最小的參加者（YouTube截圖）

網民擔心未來會變聲

不過粉絲們的擔心不是毫無道理，除了因為這年紀隨時會變聲，到時表現未必能發揮到最好，日本部分網民對男生發育變聲的反應亦不太友善。例如今年初為動畫《吉伊卡哇》（Chiikawa）配音的14歲少年田中誠人突然變聲，連同他2022年開始配音的「小八」都一夜變低音，當時就引起不少網民指「小八」崩壞。