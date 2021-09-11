日本不乏從少踏入娛樂圈的小童星，由小時候一直努力展示個人魅力，和大家一起長大。日本媒體最近透過問卷選出「歷代最強童星〈女生篇〉」TOP20，包括了現役小演員和童星出身現在活躍於日本娛樂圈的女星，AKB48初代神七成員、刷新獲獎最年少記錄的天才演員等，第一名更是被喻為「地表最強童顏」的她！當中又有沒有你壴愛的女星呢？



深深吸引觀眾，令人著迷不已的日劇，不但劇情多樣豐富，活躍於日劇的演員們透過演技令觀眾更投入劇情，可以說是最大的功臣。日本媒體近日發起的「歷代最強童星〈女生篇〉」投票吸引超過一萬三千日本網民投出心水一票，一起看看TOP20的名單有沒有你的女神？

【第20位】白鳥玉季

在超人氣日劇「凪的新生活」中因為優秀的演技備受著目！在日劇《極主夫道》的表現令人印象深刻，被評為「超出年齡的精彩表現」。

【第19位】櫻田日和

透過日劇《明天媽媽不在》內的表現得到注目，非常擅長不依賴對白而用眼神展現豐富的感情！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

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