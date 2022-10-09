港姐梁超怡曾演無間道、他24歲已是人父！13個香港童星近況大揭秘

港姐2022季軍及最上鏡小姐梁超怡，被發現5歲時曾在《無間道》飾演梁朝偉女兒，其實不少新一代童星都各有去向，如吳諾弘是劍擊港隊參加奧運、莊錠欣退出韓國女團CLC往內地發展等，你還記得他們嗎？



梁超怡（資料圖片）

不知不覺間，以往「老是常出現」的童星們已經長大，搣甩baby fat長大成俊男美女。其中梁超怡成為港姐2022季軍及最上鏡小姐、楊凱博在《黯夜守護者》表現亮眼，成為TVB新生代童星，更有人已結婚生仔！

👇點撃圖片看13位香港童星去向👇

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【1】Celine譚芷昀

Celine在2017年參加美國真人騷《全美一叮》，以巨肺高音演唱《鐵達尼號》經典名曲《My Heart Will Go On》一夜爆紅，更勇奪golden buzzer殺入準決賽。

褪去baby fat的Celine，樣貌及輪廓都比小時候更突出，一雙長腿更非常搶眼。不過她現已淡出幕前，回歸學生的平淡生活。

【2】楊凱博

楊凱博4歲時參演保險公司的廣告，以四眼look說出金句：「乜嘢叫做保險啊？」，成為網上御用萬能Key。

近年楊凱博繼續活躍於幕前，參演多部電視劇，包括《降魔的2.0》、《愛回家之開心速遞》等，在《黯夜守護者》表現亮眼成為TVB新生代童星。

【3】「美心妹妹」楊鎧凝

楊鎧凝5歲時拍攝美心廣告，從而走上進入童星演戲之路。2013年時，「冬菇頭」look的楊鎧凝拍攝美心羅蔔糕廣告，面圓圓的她造型可愛，更被網民封為「美心妹妹」。

當年楊鎧凝憑人氣先後參演多套TVB劇集，如《愛我請留言》、《陪著你走》等，更曾出書及相片集。後來她專注學業，減少幕前演出，不過仍活躍在IG上分享生活。

【4】Jacky仔 王樹熹

98年出生的Jacky仔參演過多套TVB劇集，包括《十兄弟》、《爸爸閉翳》等，不過最令人印象深刻是2005年迪士尼廣告中，眼仔碌碌地唱「去迪士尼做足準備」。

升中後Jacky仔逐漸淡出娛圈，升讀城大媒體與傳播系，今年初更跳出舒適圈，飛往日本定居及發展。

【5】李日昇

6歲出道拍劇的李日昇，出演過《皆大歡喜》、《溏心風暴之家好月圓》、《城寨英雄》等大熱劇集，《城寨英雄》中飾演弱能人士角色，演技備受關注。

李日昇於2020年約滿TVB後，因政治立場原因不再續約。練出一身man爆肌肉的他，轉而從事健身教練工作。

楊凱博（《黯夜守護者》）

【6】羅梓龍

02年出生的羅梓龍3歲已入行做model，7歲開始拍劇，2016年他在劇集《超能老豆》中飾演李思捷囝囝「燒腩仔」而廣為人知。樣子帶點bayby fat的他眼大大，講對白時自然流暢。

現在羅梓龍早已褪去稚嫩外表，IG上載的生活照可見，他輪廓及五官變得硬朗，身穿型格服飾的他更獲網民大讚型仔！

【7】譚真一

03年出生的「一哥」譚真一，5歲時被家燕姐發掘而開始拍戲，最令人印象深刻是他在電影《殺人犯》飾演笑容陰森、患不老症的殺人犯，經典金句「我又諗起你老婆喇 ……」仍印象深刻。

參演完2017年的《老表，畢業喇》後，譚真一開始專注學業，他長高不少，但外表五官變化不大，仍有一點baby fat，看起來仍是當年「肥嘟嘟」的模樣。

【8】梁超怡

童星出身的梁超怡，5歲時參演《無間道》飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，直至14歲全家移民美國芝加哥。

任職程式員招聘師的梁超怡回流參加《香港小姐競選2022》，獲讚外表是「翻版孫藝珍」，最後奪得季軍兼最上鏡小姐。

【9】吳諾弘

1999年出世的TVB前童星吳諾弘，曾演出多套劇集，如《宮心計》、《On Call 36小時》、《護花危情》等。

吳諾弘現時是香港男子劍擊運動員，2021年代表香港出戰東京奧運花劍團體賽獲第7名，上場時主動進攻不畏對手的表現被網民封為「老虎仔」。

【10】劉皓嵐

皓嵐起初是毛記電視的童星，於2016年《第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》以藝名「劉小華」（影射劉德華）演出。

皓嵐2021年拍攝《狂舞派3》，現為試當真客席常客，他亦參與試當真校花校草2022比賽入選最後10強並獲「傳媒最喜愛大獎」，現場與黃秋生對戲一幕獲讚表現穩定不怯場。

吳諾弘（右二）（網上圖片）

【11】莊錠欣

莊錠欣曾是童星演員，多次演出無綫劇集如《On Call 36小時II》、《再戰明天》等。

2016年以藝名Elkie加入韓國女團CLC擔任領唱，2020年提出解除專屬合約，並退出舊公司Cube娛樂及CLC，現時改往內地發展。

【12】吳澋滔

1997年出世，是已故演員司馬燕的大仔。2006年憑《父子》獲金像獎新演員及最佳男配角、以及台灣金馬獎最佳男配角殊榮，但之後未有再當童星。

2015年升讀西門菲莎大學傳理系，2022年復出再與譚家明導演合作，在《七人樂隊》「別夜」篇與余香凝飾演80年代移民潮情侶，但演技生硬，大不如前。

【13】原島大地

中日混血的原島大地，小時候曾在《忘不了》與張柏芝演無血緣母子，2018年與湯怡拍攝電影《某日某月》之後淡出娛樂圈。

2020年宣布與日籍女友Haruna結婚，第二年更榮升做爸爸，兒子Koki（小地）獲網友激讚超可愛。